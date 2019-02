PRACHATICE - Platební automat bude mít do konce roku své místo v přízemí vstupní budovy prachatické nemocnice spolu s recepcí.

Za pobyt v prachatické nemocnici přijde pacientovi faktura. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Zaměstnanec, který tam bude mít službu, zároveň pacientům na místě poradí, jak s přístrojem zacházet,“ upřesnil ředitel Nemocnice, a. s., v Prachaticích Bohumil Ondřich. Způsobem jako na parkovišti si tak pacient zaplatí regulační poplatek, který začnou nemocnice vybírat od roku 2008.

Za ošetření

„Od sedmi do sedmnácti hodin je platba stanovena na třicet a od sedmnácti do sedmi hodin pak na devadesát korun,“ upřesňuje ředitel Ondřich s tím, že kontrolní lístek z automatu budou potřebovat ti pacienti, kteří půjdou do nemocničních ambulancí.

S lístkem, jež automat vydá, pak půjde pacient do kterékoliv ambulance, ať už jde o chirurgii, internu nebo zubaře. „Lístek s potřebnou hodnotou po ošetření předá lékaři a pokud bude chtít doklad o zaplacení, musí požádat o stvrzenku s razítkem,“ popsal ředitel nemocnice postup. Na lístku by se mělo objevit logo prachatické nemocnice, částka, kterou pacient uhradil, a časem možná i čárový kód. O údajích rozhodnou technické možnosti přístroje.

Pobyt na fakturu

Samostatnou kapitolou pak bude placení za pobyt v nemocnici. Platí, že jeden den v nemocnici bude stát šedesát korun za osobu. Třeba maminka s narozeným dítětem na porodnickém oddělení platí za pobyt sto dvacet korun na den. „Při pobytu nad třicet dní bude úhrada prováděna měsíčně. Pacientovi vystavíme fakturu, a ten je povinen uhradit ji do osmi dnů od vystavení,“ popsal. Zároveň však varuje, že při případném nezaplacení nemocnice využije advokátní kanceláře k vymáhání částek. „Těm, kteří nezaplatí, se tak může poplatek za pobyt v nemocnici mnohonásobně prodražit, zaplatí totiž nejen pobyt, ale také úkony advokáta,“ vysvětlil.

Při výdeji léků

Platit budou ale i pacienti a zákazníci nejen nemocniční lékárny, a to třicet korun za každou položku na receptu. „Tyto platby se budou vybírat přímo v lékárně, při výdeji léků,“ řekl Bohumil Ondřich.