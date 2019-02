Netolice – Už na tento čtvrtek připadá státní svátek. Vědí malé děti, o jaký svátek vůbec jde a kdo byl prvním československým prezidentem? Na to jsme se ptali Nely Hodkové (12 let), Kateřiny Žurkové (11 let) a Tomáše Maxy (10 let).

Na otázky odpovídala Nela Hodková, Kateřina Žurková a Tomáš Maxa. | Foto: Foto: Deník/Miluše Reindlová

Víte, jaký státní svátek oslavíme ve čtvrtek?

Všichni – Vznik samostatného českého státu. Byli jste blízko, jde o vznik samostatného Československého státu.

Proč se podle vás tyto dva státy v minulosti vůbec spojily?

Nela – Já si myslím, že buď kvůli penězům, a nebo proto, že spolu lidé těchto zemí bojovali. Jeden stát, řekla bych, že spíš Česko, poté zvítězilo a druhý stát se musel připojit.

Kateřina – Podle mě to mohlo být klidně z toho důvodu, že samostatně byly státy moc malé. A proto, aby jim nehrozilo nebezpečí od větších států, Česko a Slovensko se spojily. Když se ale později změnily podmínky, zase se klidně mohly rozdělit a jednat za sebe.

Tomáš – V té době byly války. Spojily se proto, aby tak společně mohly čelit Německu, to nás ale stejně nakonec dobylo, takže tento bezpečnostní krok moc nepomohl.

Kdo byl prvním Československým prezidentem?

Tomáš – T. G. Masaryk.

Nela, Kateřina – Souhlasíme s Tomášem.

Vzpomněli byste si ještě na jiné prezidenty a nebo slavné osobnosti?

Nela – Já si tak maximálně vzpomenu na Karla Gotta, který zpívá i v současné době.

A kdo je naším prezidentem dnes?

Všichni – To víme dobře, je to Václav Klaus.

Co byste dělali vy, kdybyste byli prezidentem?

Tomáš – Snažil bych se o spojenectví se státy, které nás obklopují, aby se naše republika mohla jen rozvíjet. Vůbec bych proto neválčil. Také bych pro obyvatele republiky nechal postavit mnoho nových domů.

Kateřina – Já bych také určitě neválčila s jinými státy. Když už by nastaly nějaké problémy, snažila bych se je vyřešit na jednání s ostatními prezidenty. A to i v případě, že by byl v ohrožení jiný stát. Protože mají prezidenti hodně práce, jednou za čas bych také odjela někam na dovolenou, kde bych si mohla alespoň na chvíli odpočinout.

Nela – Jako prezidentka bych nejdříve snížila platy politikům. Myslím si, že tímto způsobem bychom získali mnoho peněz, a proto by poté mohly putovat na dluhy našeho státu. A kdyby něco zbylo, financovala bych i naše menší vesnice. Ty bych jednou za čas navštěvovala, abych viděla, co se tam za ty peníze změnilo. Jinak bych samozřejmě udržovala dobré vztahy se sousedními státy.

A jakou pravomoc má vůbec prezident?

Kateřina – Snaží se udržet pořádek ve státě. Pokud tak nesouhlasí s nějakým rozhodnutím politiků, může ho zrušit.

Nela – Určitě o něco vyšší, než politici. Může jim tak v lecčem domluvit.

Tomáš – Schvaluje rozhodnutí vlády a parlamentu. Jinak domlouvá spojenectví s jinými státy a může i zvát slavné osobnosti, například takového papeže. Je prezident jako hlava státu ve všech zemích?

Tomáš – Ne, v Anglii mají třeba královnu.

Nela – Už je to dávno, ale například v Egyptě měli namísto prezidenta slavnou Kleopatru.