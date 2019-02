Prachatice – Po každých Vánocích se to stane: najde se opuštěné štěně někde u popelnic či pes přivázaný v lese.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslava Strnadová

A neděje se to jen v období přelomu roku, ale po celý rok. Po svátcích klidu a míru v zimním období to ale bolí milovníky zvířat dvojnásob. A poslední dobou prý přibývá psů uvázaných u stromu v lese, daleko od přístupových cest. „Nevím proč to lidé dělají. Zřejmě nemají odvahu dojít k veterináři a tam psa utratit. Nebo tajně doufají, že toho psa někdo najde a vezme si ho. V tom případě ale nechápu, proč ho dávají někam do lesa, daleko mimo civilizaci,“ uvažovala Milada Havelková, která se jako dobrovolník stará o svěřence městských sanitárních záchytných klecí v Prachaticích a péčí o psy se zabývá již asi čtyřicet let. „O tyto kotce se stará především městský strážník Miroslav Lahovec a dobrovolníci pan Veselý a paní Krejčová z Leptače. Spolu s nimi se střídáme ve venčení nalezených psů,“ vysvětlovala dále Havelková s tím, že v péči mají pět kotců, a někdy jsou i chvíle, kdy jsou v každém kotci dva psi. V současné době jsou v kotcích umístěni dva němečtí ovčáci. „Lidé se domnívají, že psí útulek je nějaká polepšovna. Tak to ale není. Všichni chráněnci útulků mají s lidmi více či méně negativní zkušenost, což se může projevit na jejich povaze. Útulky ale nejsou nápravná zařízení pro problémové psy, a na každého tam možná čeká jeho nejlepší kamarád. Každý může napravit lidskou reputaci a v psích očích znovu rozsvítit plamínek,“ pokračovala Havelková, která už pamatuje mnoho smutných psích příběhů a snaží se, aby co nejvíce z nich končilo co nejšťastněji.

„Nejotřesnější, co jsem zažila, byl nález tří štěňat v příkopu u silnice u Žernovic. Byla v zalepené papírové krabici a nemohla se tam skoro hnout. Jedno zemřelo ještě ten den večer, druhé mělo zlomenou nohu. Ta zbylá dvě ale nakonec našla svůj domov,“ popisovala zlý zážitek Milada Havelková. Ta se snaží všechny nalezené psy co nejrychleji umístit do nových rodin. „Lidé to se psem často myslí dobře. Musejí si ale uvědomit, že málokdo se mu může věnovat naplno. A když pes skončí někde opuštěný v lese, přivázaný na provazu, který by udržel i býka, je na něj smutný pohled,“ zakončila Milada Havelková.