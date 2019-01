PRACHATICE - Pětadvacet parkovacích míst by mělo doprovázet výstavbu nového komplexu bazénů na Huláku.

Dřevěná bouda zmizí a přibyde pětadvacet míst. | Foto: Lukáš Marek

„V tuto chvíli je již hotova projektová dokumentace na výstavbu parkoviště, ještě se k této stavbě vyjadřují dotčené orgány státní správy. Jednalo by se o parkoviště, které by bylo v Jánské ulici. Chodník by následně propojoval cestu od parkoviště až do ulice Ševčíkova,“ informoval včera vedoucí odboru investic prachatické radnice Jaromír Markytán.

Podle jeho slov jsou v rozpočtu města pro letošní rok na výstavbu už vymezeny finance, a to díky rozpočtové změně. „Ještě nás však čeká výběrové řízení na dodavatele prací,“ poznamenal vedoucí odboru se slovy, že právě z tohoto důvodu zatím radnice nebude zveřejňovat, kolik peněz by mohla výstavba nového zázemí pro vozidla stát.