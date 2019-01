PRACHATICKO - Stát bude znovu investovat do šetrného topení. Podpoří spalování biomasy.

Odpad je rozhodně lepší třídit a ne pálit v kotli. | Foto: Lukáš Marek

Lidé mohou v nedaleké budoucnosti očekávat ve svých domech kontroly. Ty budou prověřovat, zda se v domácnostech netopí neekologickými palivy.

Bude se jednat o zaměstnance obecních úřadů, kteří budou moci udělit pokuty například za topení uhelnými kaly či odpadky. Vše souvisí s tím, že vláda schválila Národní program snižování emisí, který mimo jiné počítá s tím, že rozšíří obecní pravomoce. Stát by se tak mohlo již příští rok.

„Myslím, že takové kontroly jsou potřeba a my bychom je uvítali. Již jsme zde měli problémy s pálením škodlivého odpadu,“ řekl starosta Kvildy Václav Vostradovský. Obec však v tu chvíli neměla dostatek účinných zbraní, jak zasáhnout. Starosta Vostradovský však zároveň chápe, že se někteří lidé vrátili k topení uhlím, hlavně kvůli nižším nákladům.

Možnost kontrol toho, co lidé pálí, by uvítala také volarská starostka Martina Pospíšilová. „V současné době nemáme prostředky, jak zjistit a následně prokázat, že někdo pálí škodlivý odpad. Rozšíření pravomocí obcí bych uvítala,“ řekla starostka.

V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší žije 66 procent obyvatel. Ministr životního prostředí Martin Bursík proto chystá nový program „Od uhlí k k ekologickému vytápění“. Chce na něj využít peníze z evropských fondů. Program by měl odstartovat už na začátku letních prázdnin.

Jedná se již o třetí pokus, jak naučit lidi topit ekologicky. Před lety se nejprve lidem nabízely přímotopy, podruhé pak stát investoval miliardy do plynofikace. Obě tyto varianty však selhaly. Hlavně pro vysoké náklady, uhlí zkrátka bylo levnější. Třetí varianta nabízí šetrnější druhy vytápění, jako je spalování biomasy, tepelná čerpadla či obnovitelné zdroje. Je otázkou, do jaké míry bude tento postup úspěšný.