Netoličtí vyrazí do Bavorska

Netolice – Netoličtí pojedou do Bavorska.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Noví zastupitelé byli totiž pozváni k vzájemnému seznámení se zástupci partnerské obce Ringelai. „Naše návštěva připadne akorát na oslavu svátku Beltine. Hostitelé nám ukáží, jak si připomínají jeden z hlavním keltských svátků jara a plodnosti, který je mimochodem spojený i s různými magickými obřady. U nás známe podobný svátek jako Čarodějnice,“ přiblížil akci, na kterou vyjedou cestující šestnáctého dubna, starosta Netolic Oldřich Petrášek. Na zájezd budou upřednostněni netoličtí zastupitelé. Možnost vydat se do bavorského archeoparku, kde se nachází i keltská vesnice Gabreta, budou mít i jejich rodinní příslušníci. Volná místa ale budou nabídnuta i občanům města. „Zájemci, kteří se s námi vydají do archeoparku, tady vedle oslav spatří i ukázky keltského bydlení. Těšit se mohou i na ukázku řemesel, přípravu tradičních jídel a nápojů. Způsob tehdejšího života i různé zvyky a magické obřady dávných Keltů se k nám dostanou prostřednictvím zdejších spolků,“ upřesnil starosta. Vstupné pro české návštěvníky bavorského archeoparku bude zdarma. Cestující poté zaplatí pouze za dopravu. Zájemci se mohou nahlásit přímo na podatelně městského úřadu. Bavorští partneři navštíví na oplátku Netolice v květnu. Právě na tento měsíc připadnou rožmberské slavnosti. A i při nich se mají návštěvníci na co těšit. Na rožmberské slavnosti se připravuje nejenom netolické muzeum, kde bude k vidění nová výstava, která se vydá po stopách posledního Rožmberka, ale i místní divadelní spolek. Chystá se i staročeský řemeslný jarmark a slavnostní koncert.

Autor: Miluše Reindlová