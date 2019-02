Netolice – Netoličtí stále řeší otázku obchodního centra. Jak uvedl starosta města Oldřich Petrášek, město oslovila další firma.

„Jednali jsme se společností Jééé diskont group s. r. o., která nás oslovila s tím, jestli bychom o vybudování obchodního centra měli zájem, na což jsme přikývli,“ informoval Oldřich Petrášek s tím, že společnost si vedle Netolic vytipovala ještě další tři města. A právě mezi jedním by si zmíněná společnost měla vybrat a v budoucnu nové obchodní centrum vybudovat.



Představou firmy je obchodní centrum postavit a provozovat formou pronájmu obchodních jednotek. Samozřejmostí je i správa a údržba centra. „Při jednání jsme hovořili i o možné výstavbě nového autobusového nádraží a technické úpravě stoky za pozemkem, kde by obchodní centrum mělo stát,“ mluvil o podmínkách města starosta.



Vše je ale podle jeho slov teprve na začátku, a tak zástupce města ještě další jednání teprve čekají. „Na jednání, které by se zanedlouho mělo uskutečnit, by se mělo upřesnit, jak finančně by byla celá stavba náročná a zda by se společnosti vůbec vyplatila. Samozřejmě, že jsme přemýšleli i o možnosti zafinancovat stavbu z ceny pozemků,“ doplnil závěrem Oldřich Petrášek.