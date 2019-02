Vimperk – Do konce letošního roku by mohla ve Vimperku stát třídicí linka na separovaný odpad za zhruba sedmdesát milionů korun.

Postavit ji hodlá nová akciová společnost Jihosepar, která má sídlo ve Vimperku. Záměrem na stavbu třídicí linky se zabývali vimperští zastupitelé již na dvou zasedáních. Poprvé v prosinci loňského roku, kdy investor požádal o odkoupení starých garáží a sousedních pozemků v bývalých kasárnách Strážců západních hranic. V té době ale městu Vimperk patřily pouze ony garáže a pozemky pod nimi. Ostatní dotčené pozemky patřily ministerstvu obrany, které je slíbilo převést bezúplatně na město do konce loňského roku. Stalo se tak ale až v prvním čtvrtletí letošního roku.



Proto se zastupitelé k prodeji pozemků pro stavbu třídicí linky vrátili znovu až toto pondělí. Ačkoliv již v prosinci zastupitelé souhlasili, že po získání pozemků od ministerstva obrany investorovi zbylé pozemky prodají, objevily se nyní názory, že by si město mělo ponechat pojistku ve formě části pozemků, které by investorovi pouze pronajalo. Podle Stanislava Hlavy by totiž mohla společnost za několik let změnit svůj záměr a vozit do Vimperka například odpady z Německa. I podle Petra Bednarčíka by si mělo město určitou brzdu nechat. „Jedna věc je třídicí linka a druhá pak skladovací prostory,“ upozornil.



„Záměr jsme čtrnácti hlasy schválili již v prosinci a do této chvíle k němu nikdo neměl žádné připomínky,“ pozastavil se nad připomínkami starosta Vimperku Bohumil Petrášek.



Již v prosinci dali vimperští zastupitelé zelenou záměru soukromého investora vybudovat v bývalých kasárnách Strážců západních hranic třídicí linku. I přes připomínky několika zastupitelů na posledním jednání toto pondělí nakonec většinou hlasů rozhodli prodat již schválené pozemky za cenu 3,218 milionu korun.



Pro investora, jímž je nově vzniklá akciová společnost Jihosepar se sídlem ve Vimperku, znamená pondělní rozhodnutí zastupitelů potvrzení, že je možné začít s projektovou přípravou investice za zhruba sedmdesát milionů korun. „Naše představa, že by třídicí linka měla stát do konce letošního roku, stále trvá, i když jsme předpokládali, že k prodeji pozemků dojde o několik měsíců dříve,“ potvrdil jednatel společnosti Jihosepar Vladimír Drobný.

Ve Vimperku by tak měla vyrůst linka, na které pracovníci předtříděný separovaný odpad navezený svozovými vozy dotřídí na jednotlivé frakce. Ty jsou následně drceny a lisovány a připraveny k prodeji a dalšímu zpracování dalším zákazníkům. „Předpokládáme, že budeme třídit veškeré druhy plastů a folií a papírový odpad,“ uvedl dále Drobný. Záměr je ale jen na začátku. „Oslovíme projektanty s naší představou, následovat bude zpracování projektu, práce na stavebním povolení a výběr dodavatelů jednotlivých staveb, technologií a činností. teprve pak můžeme začít s vlastní výstavbou“ shrnul jednatel společnosti nejbližší časový plán.



Po dokončení by měla mít třídicí linka kapacitu zhruba 1400 tun papíru a plastů. „Předpokládáme, že v první fázi bychom zpracovávali separovaný odpad především přímo z Vimperku a nejbližšího okolí, což by představovalo více než 360 tun papíru a téměř dvě stě tun plastů a plastových fólií. Následně bychom chtěli třídit separovaný odpad i z dalších obcí a měst Prachaticka,“ dodal Vladimír Drobný.



Kromě místních firem, jejichž účast předpokládá jednatel společnosti při projektování a výstavbě linky, by měli dostat práci místní obyvatelé také při vlastním provozu linky. „V začátku, než se naplní celková kapacita, by linka jela na jednu směnu. Pro tu budeme potřebovat přibližně třináct lidí. Pro dvousměnný provoz při plné kapacitě bychom potřebovali třicet až pětatřicet pracovníků včetně zhruba tří technicko hospodářských pracovníků,“ uvedl Vladimír Drobný.



Pro Vimperk, pokud bude separovaný odpad vozit na tuto linku, budou jen ušetřené najeté kilometry při přepravě plastů a papíru do vzdálenějších míst znamenat roční úsporu tři sta tisíc korun.