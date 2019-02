Prachatice /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ - Více než dvě stovny příznivců jazzu přišlo na koncert Rudyho Linky.

K prasknutí naplněný sál Národního domu v Prachaticích si v pátek večer připomněl dvacetileté výročí sametové revoluce, a to skutečnou lahůdkou. Americký jazzman Rudy Linka před jedenatřiceti lety opustil totalitní Československo a do svobodné země se opět začal vracet již jako slavný hudebník propagující jazz po celém světě. Prachatičtí jej znají jako člověka, který založil Bohemia Jazz Fest, který se každým rokem vrací do Prachatic a naplňuje místní náměstí fanoušky světového jazzu. Rudy Linka v sobotu vzpomněl na léta, kdy opouštěl Československo, a spolu se svými dvěma spoluhráči z New Yorku věnovali koncert všem těm, kteří se o svobodu Československa zasloužili. Kdo přišel, nelitoval, hudba takového kalibru není ke slyšení každý den.