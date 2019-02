Lidí bez zaměstnání v únoru mírně ubylo

Prachaticko – Mírný pokles nezaměstnaných zaznamenal na konci února prachatický Úřad práce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„K poslednímu únoru jsme evidovali 2213 lidí bez práce,“ řekla Šárka Hynková z prachatického úřadu s tím, že míra nezaměstnanosti z ledna na únor klesla na 7,51 desetinu procenta. To je méně než loni v únoru (8,27 %). Také lidí se přišlo v únoru zaregistrovat méně. I tak ale mezi nezaměstnané přibylo dvě stě čtyřicet sedm lidí. „Počet je o dvě stovky nižší než v lednu,“ ujistila Hynková. Častěji bez práce jsou v této době muži. Hledá jich práci více než třináct stovek. To by se ale mělo zlepšit v souvislosti se sezonními pracemi, na které mají vliv klimatické podmínky. Úřad práce může v této chvíli nabídnout dvě stě dvacet volných pracovních míst. „Na jedno volné místo nyní připadá deset uchazečů o práci,“ vypočetla. Pouze jedenáct stovek registrovaných mělo v únoru nárok na podporu. V průměru každému z nich úřad vyplácel 5 691 korunu.

Autor: Jana Vandlíčková