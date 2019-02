LHENICE - Odpadu stále přibývá, a tak je nutné tento problém řešit. Toho jsou si dobře vědomi i na lhenické radnici, kde připravují projektovou dokumentaci na stavbu kompostárny.

„Chlečicko – lhenickému mikroregionu se podařilo získat dotaci ve výši padesát tisíc korun na zpracování projektové dokumentace na vytvoření systému pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v rámci mikroregionu Chelčicko – lhenickém. Jako nejvýhodnější systém pro nakládání s bioodpady z hlediska celého mikroregionu se zdá být kompostárna,“ sdělila lhenická starostka Marie Kabátová.

Lheničtí již také vybrali lokalitu, kde by mohl objekt stát. Jedná se o pozemek o velikosti zhruba 5 800 metrů čtverečních poblíž Lhenic. Místo by měl jeho majitel podle všeho pronajmout městysu za symbolický poplatek sto korun ročně. „Je důležité mít pozemek právě kvůli projektové dokumentaci, která musí být hotova do konce měsíce listopadu,“ vysvětlila dále Marie Kabátová.

Vše je teprve na začátku a zatím není znám termín, kdy by se mohla stavba realizovat. Nyní bude důležité získat všechny potřebné informace a zjistit, jaký postup bude nejvýhodnější.

Technologie jsou různé a zastupitelé tak například uvažovali i o dalším využití plynu, který při rozkládání odpadu vzniká, určitě se budou dalšími možnostmi intenzivně zabývat. Hlavně se však shodli, že kompostárnu chtějí a rozhodně je potřeba.

„Například zde máme každoročně obrovské množství trávy, která není po sečení nijak dále využita. Právě v kompostárně by se mohla ukládat. Vhodná bude i pro biologický odpad všech spoluobčanů. Napadají mě například čajové sáčky, takhle to zní možná směšně, ale málokdo si dovede představit, jak obrovské množství je to za celý rok,“ doplnil zastupitel Vlastimil Čech.