Lhenice – Nejenže Lheničtí umí třídit odpad, dokáží ho i smysluplně využít. To dokazuje loňské sedmé místo v soutěži „My třídit umíme“, kde se jako obec do dvou tisíc obyvatel utkaly Lhenice z dalšími sto dvaceti šesti obcemi Jihočeského kraje.

Lhenický erb z víček. | Foto: Deník/Miluše Reindlová

Potvrzují to ale i mladší obyvatelé, děti školního i předškolního věku se totiž nedávno zapojily do další soutěže. „Jde o vytvoření největší galerie znaků měst a obcí z recyklovatelného odpadu. Naším hlavním materiálem jsou tak víčka, ze kterých vznikne znak Lhenic s typickou jabloní a budějovickými hradbami,“ popisovala učitelka lhenické mateřské školky Miluše Bumbová s tím, že na erbu začala s dětmi pracovat minulý týden. „Už jsme nějaký základ měli. Bohužel ale neodpovídal rozměrům, a tak jsme museli začít znova. Určitě to pro nás nebude problém, protože s vytvořením erbu už máme zkušenosti z dřívějška. Vyráběli jsme ho k výročí městyse,“ prozradila.

Na začátku byly v minulém týdnu děti z místní základní školy, které erb vytváří při hodinách výtvarné výchovy. „Znak bude samozřejmě stejný, na něj ale kromě víček použijeme i papír a na dokreslení možná temperové barvy,“ mluvila o plánech na zpracování daného tématu učitelka výtvarné výchovy Hana Rothbauerová, která upřesňuje, že v soutěži se budou prezentovat rovnou se dvěma znaky.

Všichni soutěžící se tak rozhodně nemusí bát, že by materiál na soutěžní výtvory došel. Zásobu totiž vytvářejí sami Lheničtí a ti rozhodně ví, jak jinak se dá odpad ještě využít. Podle slov Miluše Bumbové z mateřské školky se víčka z plastových lahví osvědčila i při hrách, a to především prostorových. „Šikovné jsou i kalíšky, ze kterých jsme pro změnu vytvořili květinovou výzdobu. Doopravdy se dá využít téměř vše, jen to chce trochu fantazie,“ doplnila s úsměvem.