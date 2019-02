Prachatice – Budou lázně? Proč se nestaví? Proč město nezasáhne do projektu, aby už se stavba pohnula?

To je jen několik otázek, které řeší prachatičtí obyvatelé při pohledu na vykácený prostor pod vrcholem Libína. Tam už rok a půl stojí základní kámen rozsáhlé stavby. Po vykácení části prostoru ale stroje utichly a čeká se. „Akcionáři se shodli na tom, že chtějí využít možností a získat co nejvíce cizích peněz,“ vysvětlil včera Deníku mluvčí a. s. Léčebné centrum Lázně sv. Markéty Martin Doležal.

Ujistil, že společnost v současné době připravuje projektovou žádost do další výzvy regionální operačního programu. „Akcionáři však změnili strategii a žádají peníze na výstavbu ubytovací části komplexu,“ dodal. Zatím však není známo o jakou finanční částku léčebné centrum požádá. „To bude jasné těsně před podáním žádosti samotné. Rozpočtované náklady jsou zhruba čtyři sta milionů korun,“ doplnil. O dotační peníze je možné požádat do 14. května.

Na dnešním programu jednání zastupitelů není diskuze o projektu lázní zařazena. Starosta Jan Bauer včera upřesnil, že předseda představenstva společnosti Ladislav Marek je v současné době mimo republiku. „Lázně proto budou zařazeny jako řádný bod programu květnového nebo červnového jednání,“ řekl Bauer. Finančně do projektu ale město nezasáhne.

Mluvčí společnosti Martin Doležal včera Deníku poskytl informace, že projekt ubytovací části budoucího wellness areálu Lázní sv. Markéty je připravován podle studie proveditelnosti firmy Michale and Partner. Což je společnost ze skupiny renomovaného rakouského řetězce Falkensteiner Hotels. Ten provozuje Hotel Maria v centru Prahy a Hotel Grand Spa v Mariánských Lázních.

To, zda evropské fondy poskytnou dotaci v řádech desítek milionů korun, ale bude jisté nejdříve koncem září.