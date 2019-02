Prachatice – Kruhové křižovatky ve městě jsou dnes běžná záležitost. Řidiči ale mnohdy stále neumějí použít dopravní předpisy. Na otázky, jak správně jezdit po kruhové křižovatce, odpovídá vedoucí prachatického Dopravního inspektorátu Martin Grožaj.

Kruhová křižovatka v Krumlovské ulici. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Při vjezdu do kruhové křižovatky mnozí řidiči použijí blinkr. Je to tak správně?

Ukazatel změny směru jízdy se při vjezdu na kruhový objezd nepoužívá. Blinkr je třeba použít ve chvíli, kdy řidič z křižovatky vyjíždí. Už se ale s obráceným postupem řidičů v poslední době setkávám jen minimálně.

A jak je to s předností?

Platí, že řidič před kruhovým objezdem musí dát přednost vozidlům jedoucím po kruhové křižovatce. Je povinen se přesvědčit, zda mu do jízdní dráhy nevjíždí auto, které tam je. V případě dopravní nehody je to kvalifikováno jako nedání přednosti v jízdě.

Jezdíme vpravo nebo můžeme využít prstenec z dlažebních kostek?

Jezdí se vpravo, vjet se na ochranný prstenec smí, ale je určen především pro vozidla větších nákladních souprav. Hlavně v zimě ve stopách ve sněhu je vidět, že si tudy ale zkracují cestu i řidiči osobních aut. U dvou křižovatek je dokonce prstenec o něco vyvýšen, to už jasně dává najevo, že tam osobní auta nemají co dělat. Větší kola ho bez problémů přejedou.

Pomohly kruhové objezdy ke snížení počtu dopravních nehod?

Určitě. Na všech třech objezdech došlo k maximálně pěti dopravním nehodám. V jednom případě to bylo se zraněním, neboť účastníkem byl motocyklista.