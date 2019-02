PRACHATICE - Vedení města se celá stavba líbí. V současné době zbývá dokončit jen několik drobností a musí se čekat až vyroste tráva.

Vedoucí odboru investic Jaromír Markytán, zastupitel Václav Rosa a místostarosta Martin Malý při předávní koupaliště Hulák městu. | Foto: Lukáš Marek

Město včera oficiálně přebíralo nové koupaliště Hulák. Základní kámen byl položen vloni prvního sprna. Dnes je až na pár drobností vše hotové.

„Myslím, že je to v pořádku a koupaliště vypadá moc dobře. Takže v podstatě nic nebrání tomu, abychom stavbu převzali,“ konstatoval prachatický vedoucí odboru investic Jaromír Markytán. Při předávání stavby nechyběl samozřejmě ani starosta Prachatic Jan Bauer či místostarosta Martin Malý.

Důležitou informací je, že v celém prostoru je bezbariérový přístup pr oimobilní občany. Kromě plavání bude na Huláku spousta dalšího vyžití. „Je zde připravený pinkpongový stůl, hřiště na plážový volejbal a hřiště na klasický volejbal či nohejbal. Neměla by chybět ani restaurace s občerstvením,“ řekl dále Jaromír Markytán.

Celý areál bude schopný pojmout až jeden tisíc lidí a vedení města doufá, že bude přát počasí a koupaliště bude hodně plné. Kdy se však Hulák otevře veřejnosti zatím nelze s přesností říci. Bude záležet na tom, jak rychle poroste tráva. Odhady jsou takové, že by to mohlo být v srpnu.

Od čtvrtečního odpoledne jsou také známe ceny vstupného. Za celý den zaplatí dospělý sedmdesát a díte do deseti let třicet korun. Zvýhodněné ceny vsupenek budou také pro držitele průkazů ZTP, studenty či důchodce nad pětašedesát let.