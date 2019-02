Malovice /FOTOGALERIE/ – Vozovku u železničního přejezdu obsadily policejní hlídky, ale ani to některé řidiče nezpomalilo.

Hodina s . . . Jana Vandlíčková

Za posledních pár let jsem s policejní hlídkou dopravního inspektorátu stála u silnice mnohokrát. Pokaždé si ale říkám, že tuhle práci bych nikdy dělat nechtěla. Přitom zrovna klasická kontrola je pro policisty v bílých čepicích ta lepší část jejich služby. Osobně je mnohdy obdivuji u dopravních nehod, když musejí uklidnit emoce. „Jsou za to placení,“ řeknete si. Jenže já vím, že střípky těch méně šťastných nehod jim zůstávají pod kůží. A na dlouho.

S policejní hlídkou jsem stála v posledních letech na silnici mnohokrát. Nikdy ale ne na hlavním tahu silnice Vodňany – České Budějovice. Tenhle méně než čtyřkilometrový úsek silnice, jež katastrálně spadá pod Prachaticko, je totiž policisty téměř neposkvrněn. To se změnilo už v úterý, kdy tam vyjely policejní hlídky. Včera navíc silniční kontroly pokračovaly. Na místo se tak dostávám s vedoucím Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prachaticích Martinem Grožajem v devět hodin ráno. „Dnes to není naposledy, hned zítra se sem hlídky vrátí opět. Na stejné stanoviště,“ upozorňuje řidiče Grožaj.

Následuje rychlý rozvrh, kam umístit radar a kde zůstanou dvě policejní hlídky o čtyřech dopravních policistech. Do toho přijíždějí ještě tři policisté – motorkáři z Českých Budějovic s vlastním radarem.



Prachatičtí dopravní policisté tak měří úsek od Vodňan na České Budějovice. Přesně na železničním přejezdu, kde je stanovena padesátikilometrová rychlost. Motohlídka se zaměřuje na směr opačný.



Jako prvního Prachatičtí staví řidiče bílého seatu. „Sice nepřekročil rychlost, ale na přejezdu předjížděl. Jeho přestupek předáme k vyřešení na příslušný městský úřad,“ konstatuje Martin Grožaj. Ten navíc musel při kontrole názorně předvést, jak správně dýchat do digitálního přístroje. Policista i řidič mají čisté konto. Šoféra riskování vyjde na minimálně pět tisíc korun, zákaz řízení a 6 bodů.



Během několika málo minut policista od radaru hlásí překročení rychlosti u zeleného VW Passatu. Ženu za jeho volantem, jíž dělá spolucestujícího bílý pes na předním sedadle, policista žádá o doklady a oznamuje jí, jakého přestupku se dopustila. Na přejezdu měla na tachometru 85. Za pár minut žena odjíždí s vypsaným blokem a složenkou k uhrazení pokuty ve výši dva a půl tisíce korun. Odjíždí s upozorněním, že i psa je třeba připoutat. „Slouží k tomu speciální popruh,“ dává policista jasné instrukce. To už ale další z policistů staví Man s rumunskou značkou. Jeho řidič koleje přejížděl rychlostí 63. Ani on pokutě neušel.



Stejně tak dopadl řidič autobusu se středočeskou registrační značkou. Jemu radar naměřil 66. Následuje bílý kamion Skania se slovenskou značkou. Jeho řidič měl na kolejích 88. Také on je zároveň vyzván ke kontrole alkoholu digitálním přístrojem. Na displeji se objevily samé nuly. Za překročení rychlosti ale zaplatil pokutu ve výši 2500 korun.



V tom nejméně příhodném okamžiku přijíždí další policejní octavie. Přichází okamžik, který šoféři mnohdy ani nemohou vidět. Dechovým zkouškám se vzápětí musejí podrobit všichni policisté na malovickém stanovišti. Byla to kontrola. Vše je v pořádku a pokračuje se.



Ve chvíli, kdy hlídky kontrolují vínový favorit, jehož řidiči vypisují složenku na tisícikorunovou pokutu, se přímo před zraky hlídky otáčí černý Opel Vectra. Jejího šoféra měla hlídka zastavit. Na kolejích jel 75. Únik se ovšem nepovedl. „Vrací se,“ dostává pokyn vysílačkou policista u radaru. Ten ho také zastavil. To už ale Martin Grožaj pouští policejní maják. Vyrážíme za ním. Policista dává pokyn a auto nás následuje na vedlejší silnici k drážnímu domku. Šofér nesouhlasí se spácháním přestupku. Následuje vypsání záznamu. Ten ale šofér pro změnu odmítá podepsat. I se záznamem z radaru přestupek dostane na stůl městský úřad v místě trvalého pobytu šoféra.



Po krátkém extempore ale dopolední služba končí. Je poledne. Policisté dostávají půl hodiny pauzu. „Ve dvanáct třicet ale zpět na stejné stanoviště a kontroly pokračují,“ zní pokyn velitele dopravních hlídek Martina Grožaje.

Plus:

Jako ženská vidím výhodu snad jen v tom, že „pomněnkové Marie“ nemusejí ráno u skříně řešit, co na sebe. Uniforma je stejná pro všechny, jen čepice mění barvu.

Mínus:

Páni i dámy policisté musejí do služby za každého počasí. Parno, mráz, déšť – nikdo se jich na nic neptá. Vybrali si sami. A snášejí někdy nevybíravé chování řidičů.