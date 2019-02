Prachatice, Philadelphie – Výprava, která se vydala do Philadelphie na pouť po stopách prachatického rodáka svatého Jana Nepomuka Neumana, od jehož smrti letos uplynulo 150 let, si svůj pobyt musela díky sopečnému prachu prodloužit.

Sopka pod ledovcem Eyjafjallajökull na jihu Islandu. | Foto: ČTK

Třiadvacetičlenný tým, ve kterém jsou mimo jiné i oba českobudějovičtí biskupové a prachatický vikář Josef Sláčik, se v těchto dnech stále nachází ve Spojených státech, přestože se měli vrátit již v sobotu. „Ujali se jich na slovenské faře v New Yorku, kde se o ně krajané velice obětavě starají jak po programové, tak po materiální stránce. Bydlí přímo na Manhattanu, kousek od Centrálního parku a jsou všichni v pořádku“ informoval o situaci poutníků Pavel Benda z prachatického vikářství. Jak bylo řečeno, ve Spojených státech zatím zůstávají i biskupové Jiří Paďour a Pavel Posád, kteří tak v Čechách nestihli jednání biskupské konference. „V sobotu byl let zrušen a vzhledem k tomu, že za oceánem zůstalo spoustu lidí, kteří se teď snaží dostat domů, podařilo se zajistit letenky až na čtvrtek. První část výpravy by měla odletět v pět hodin odpoledne a druhá o tři hodiny později,“ prozradil, kdy lze poutníky očekávat, Pavel Benda.

Jaroslav Pulkrábek