Husinec – Na oficiální vyjádření k výsledku pátečního jednání rady města Husinec o pronájmu národní kulturní památky Husova památníku čeká také Jiří Oulický.

Ten podal v termínu a přesně podle podmínek stanovených ve zveřejněném záměru nabídku na pronájem za TJ Sokol Husinec. Přestože byl přímým účastníkem, ani on se vysvětlení, proč rada v pátek vybrala jako možného nájemce Církev československou husitskou, když nesplnila podmínky dané záměrem, nedočkal. „Když nebylo v poště nic, zašel jsem na radnici za panem starostou a chtěl jsem vědět výsledek. Bylo mi sděleno, že zítra dostanu oficiální notářský zápis,“ sdělil včera Deníku Jiří Oulický.

Také podle jeho vyjádření je postoj husineckých radních nepochopitelný. „Celá věc je jasná už tím, že Církev československá husitská nesplnila základní podmínky pro podání žádosti tak, jak byly zveřejněny v záměru pronájmu,“ domnívá se Oulický.

Ani varianta, že by radní raději nerozhodli ani pro jednoho ze zájemců a svůj záměr raději stáhli a zrušili s tím, že jej buď vypíší znovu, nebo rozhodnutí přenechají na dalším zastupitelstvu po komunálních volbách není podle zástupce Obce sokolské přijatelná. „Zrušit vyhlášený záměr není podle mne dost dobře možné, protože takovou možnost si rada v záměru nestanovila. To dělají například ve Vimperku, nebo v Prachaticích, že si rada vymíní právo nerozhodnout ani o jedné nabídce a záměr zrušit. Navíc, jestliže jeden ze zájemců nesplnil ani základní podmínky, měl by být z hodnocení vyřazen a k hodnocení jeho nabídky by nemělo vůbec dojít,“ dodal Oulický. Nic z toho se však nestalo. I proto čeká na oficiální vysvětlení z radnice.

Ta by dnes měla zveřejnit nejen notářský zápis z jednání rady, ale také přislíbila poskytnutí tiskového prohlášení. Další informace a reakce obyvatel Husince na