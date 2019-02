Prachatice - Po pěti letech svého působení začíná dnešním dnem prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna nabízet další službu, domácí hospicovou péči.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Jedná se o speciální formu zdravotní péče, která spočívá v zajištění všech hospicových služeb včetně léčby bolesti pro osoby s vážným onemocněním, jejichž zdravotní stav nevyžaduje stálý pobyt v nemocnici. Jejím cílem je snaha o zkvalitnění života pacienta a jeho rodiny v prostředí navýsost přirozeném.

„Od prvního listopadu je již oficiálně vše připraveno, zajištěný je automobil i personál, který bude službu provádět. Vzhledem k tomu, že jsme zatím jednali s dvěma pacienty, a to mimo město, je jasné, že automobil při poskytování služeb využijeme, určitě bude jezdit,“ vysvětloval ředitel hospice Robert Huneš.

Podle něho se domácí péče zaměřuje jak na oblast zdravotní, tak i pečovatelskou. V praxi to znamená, že pro nemocného bude zajištěno lékařské ošetření, ale také běžné úkony s nimiž mají nemocní a jejich rodiny problémy.

„Pečovatelky mohou nemocným doma poklidit, dojít na nákup nebo například zajišťovat jednání s úřady. Pomohou ale i při běžných úkonech, jako je podávání jídla a pití či oblékání. Zdravotní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem zase zajistí léčbu a ošetření pacienta. Důležitá je ale také psychická a duchovní podpora pacienta a jeho rodiny, tato péče je samozřejmě také součástí služby, stejně jako možnost zapůjčení pomůcek důležitých při péči o pacienta,“ pokračoval dále ředitel.

Péče by měla být poskytována formou smluvených návštěv a to každý den v roce. Jediným problémem pro hospic zůstává nepochopení ze strany zdravotních pojišťoven. Ty totiž až na jednu výjimku odmítají s hospicem uzavřít smlouvy, mnoho pacientů si tak zatím bude muset službu alespoň částečně hradit. A to i přesto, že hospic uspěl ve výběrovém řízení na domácí hospicovou péči na krajském úřadě.

„Pojišťovny tvrdí, že tato služba je již pokrytá. Je to ale bohužel omyl. Nemocní sice mají pečovatelské služby zajištěny, v případě zhoršení jejich zdravotního stavu jsou ale mnohdy zbytečně umísťováni na lůžka ve zdravotnických zařízeních. Takže se ve mě mísí radost z toho, že službu zavádíme, se smutkem, který pramení z tohoto nedorozumění,“ konstatoval Huneš s tím, že jediná z pojišťoven, která tuto službu v současné době hradí, je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Pro její pojištěnce je domácí péče zdarma, ostatní musejí platit částku, která je snížena jen díky pomoci nadací, dárců a vlastních prostředků hospice.

Ne všichni nevyléčitelně nemocní totiž musejí svůj domov opustit. Domácí hospicová péče je důležitá zejména pro ty, kteří již potřebují náročnou lékařskou péči, hospitalizace ve zdravotnickém zařízení však v jejich případech není nutná. S takovou situací však jednoduše řečeno pojišťovny zatím nepočítají.

„Doufám, že se do budoucna podaří s pojišťovnami dohodnout a že služba mnoha nemocným pomůže,“ dodal ředitel Huneš závěrem.