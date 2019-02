Prachatice – Z Domova matky Vojtěchy, připravovaného specializovaného zařízení pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou či jinými druhy demence, je v areálu prachatického hospicu stále jen základní kámen a připravené staveniště, na kterém už týdny panuje klid.

I když měla být situace kolem kauzy Regionálního operačního programu, která pozastavila předávku dotací vítězným projektům, uzavřena již koncem března, zatím se stále nepohnula z místa. Stojí tak i rozpracované projekty.

Jedním z nich je právě Domov matky Vojtěchy, na jehož stavbu měl prachatický hospic obdržet dotaci ve výši pětatřiceti milionů korun. A i když již byly peníze přislíbeny, na místo svého určení stále nemohly dorazit. Celá situace přitom volá po urychleném řešení, vedení hospicu ale žádný vlastní krok podniknout nemůže.

„Úvěrem to řešit ani nemůžeme, protože by nám ho nikdo jako neziskové organizaci nedal, vždyť problém dostat úvěr dnes mají i prosperující firmy,“ vysvětloval ředitel prachatického hospice Robert Huneš. Podle jeho slov tedy nezbývá než stále čekat, jak se situace vyřeší, a doufat, že to bude co nejdříve. Každá prodleva při realizaci projektu je totiž problémem.

„Nezbývá, než stále tlačit na Regionální radu, aby situaci uvolnila co nejdříve. Pro nás je podstatné jen to, že práce stále stojí,“ upozorňoval ředitel Robert Huneš.

Na začátek stavebních prací stále čeká i pražský Metrostav, který bude Domov matky Vojtěchy stavět.

„Můžeme být rádi, že máme s Metrostavem dobré vztahy, takže máme u vedení firmy pořád pochopení. Celá situace se zatím obešla bez nějakých sankcí, Metrostav nám v tomto případě vychází vstříc. Chápu ale, že ani pro tak velkou firmu není možné čekat neustále. Situace se určitě musí urychleně vyřešit,“ uzavřel ředitel prachatického hospicu Robert Huneš.

Radek Štěpánek