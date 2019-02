Prachatice – Dům Matky Vojtěchy, který by měl být specializovaným zařízením se zvláštním režimem pro pacienty s různými druhy demencí, zejména Alzheimerovou chorobou, rozšíří areál prachatického hospice. Hospic sv. Jana N. Neumanna totiž obdržel dotaci z evropských strukturálních fondů ve výši necelých pětatřiceti milionů korun. Tato částka pokryje osmdesát sedm procent nákladů, zbytek peněz musí sehnat vedení hospice.

Ředitel Huneš představuje olány nové stavby. | Foto: Radek Štěpánek

„Dvacátého prvního ledna budeme podepisovat smlouvu s administrátorem dotace, což je Regionální rada soudržnosti. Předpokládám tedy, že v únoru by se mohlo začít stavět, záleží ale také na klimatických podmínkách,“ uvedl ředitel hospice Robert Huneš.

Nejen Jihočeský kraj, ale celá Česká republika má v současné době nedostatečnou kapacitu podobných zařízení, která by pečovala o pacienty s různými typy demencí.

„To je jeden z důvodů, proč náš projekt nakonec uspěl. Vzhledem k tomu, že se celé české populaci prodlužuje střední délka dožití, lze předpokládat, že se počet takto postižených lidí bude zvyšovat. Lidé dříve umírali na infarkty, dnes se dožijí až do této choroby, na kterou ale bohužel stále ještě není lék. Nemocným je potřeba poskytnout specializovanou ošetřovatelskou péči, což bude Domov Matky Vojtěchy zajišťovat,“ vysvětloval dále Huneš.

Péče o pacienty v plánovaném Domově Matky Vojtěchy by měla vycházet z jejich předchozího způsobu života a měla by umožňovat dodržování dosavadních rituálů a stereotypů, klíčovým prvkem je ale také zajištění bezpečnosti pacientů. Vybavení domova by tedy podle projektu mělo zabraňovat pádům a dalším možnostem úrazu, a mělo by navozovat dojem domácího prostředí. Každý klient bude mít navíc vypracován individuální plán péče. Ten bude vycházet z osobních potřeb pacientů. I když je již stanoveno datum podpisu smlouvy, hospici ještě část peněz chybí. „Protože zařízení bude bez ohledu na vlastníka sloužit lidem z celého Jihočeského kraje, budeme žádat o finance i na krajském úřadě,“ uzavřel ředitel Huneš. Výraznou pomocí bude jistě i fakt, že již v pondělí se dohodli radní města Prachatice na tom, že z plánovaného rozpočtu města uvolní půl milionu korun právě na výstavbu tohoto zařízení.

Radek Štěpánek