Ilustrační foto | Foto: Deník/Tomáš Kubelka

Strakonice/ Devatenáctiletá Tereza Ježková z Komušína nedaleko Strakonic má o letní brigádě jasno. Nastoupí do Kauflandu. „Pracovala jsem tady už vloni a byla jsem tu spokojena. Proto jsem je letos zkontaktovala znovu a celý srpen budu nejspíše doplňovat zboží,“ poznamenala Ježková.V Kauflandu bude pracovat i osmnáctiletá Michaela Kuchtová z Mečichova. „Byla jsem tu vloni, letos mě zaměstnali znovu. Budu na Informacích,“ upřesnila.Letní prázdniny představují zvýšený počet zájemců o brigádu. Ale ne všude.Na sadech ovocnářského družstva v Chelčicích je tento rok brigádníků vcelku málo. „Oproti loňsku tady studentů opravdu není mnoho. Je to především tím, že lidé nechtějí pracovat. Také má na tom podíl i nižší úroda třešní,“ poznamenal za firmu Michal Kortan.Opačnou situaci řeší ve strakonické firmě ČZ a.s.. „Zájem o brigádu byl u nás letos obrovský. Všechny zájemce jsme však vzít nemohli. Preferujeme především žáky strojírenských oborů,“ uvedla za ČZ a.s. Marie Pichlíková. Velké množství uchazečů o brigádu je v této společnosti každý rok. „Nyní zde pracuje sto třicet až sto padesát brigádníků,“ doplnila Marie Pichlíková ze strakonického závodu.Úřad práce ve Strakonicích přehnaný počet zájemců o brigádu nezaznamenal. „Většině studentů letní brigádu zajistí rodiče ve svém zaměstnání. U nás je už přes rok evidováno asi dvacet občanů, kteří brigádu hledají. Teď na prázdniny přibyli tři zájemci. Dva mají zájem o práci číšníka, jedna o prodavačku,“ podotkla za úřad práce Stanislava Staňková.