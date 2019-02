Rodiče s dětmi vyrazí na nové hřiště u plaveckého bazénu

Volary - Dopravní hřiště, tenisový kurt a dětské hřiště pro ty nejmenší. To vše by měl nabídnout nový areál, který by měl začít vznikat o letošních letních prázdninách u plaveckého bazénu ve Volarech.

TĚŠÍ SE NA SPORTOVIŠTĚ. Jednání zastupitelstva se 26. května zúčastnilo také dvanáct žáků volarské základní školy. I oni budou moci využívat zázemí nového sportovního hřiště. | Foto: Deník/Lukáš Marek

„Dopravní hřiště nebude mít semafory a značky, ale bude to asfaltový ovál s několika překážkami určený pro jízdu na kolečkových bruslích, koloběžkách či tříkolkách,“ sdělila volarská starostka Martina Pospíšilová.

Tenisové hřiště by mělo mít umělý povrch a dětské hřiště bude určené především pro rodiče s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Rozpočet na celou akci je ve výši 2,2 milionu korun. 1,1 milionu je z rozpočtu města, druhá polovina pak z takzvaného porcování medvěda, které se uskutečnilo na sklonku minulého roku. Více v tištěném vydání ve středu 28. května 2008.



Autor: Lukáš Marek