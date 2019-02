Vimperk – Změnu v ordinační době plánuje pro svou chirurgickou ambulanci vedení vimperské nemocnice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

O úpravách ordinační doby přitom vedení prý jednalo již delší dobu, nyní je jasné, že od září budou změny platit. „Technicky vzato je to pragmatické rozhodnutí z ekonomických důvodů. Změny začnou platit prvního září a budou platit až do odvolání. Chápu, že je to nepopulární opatření, které se dotkne především chirurgů a dalšího nemocničního personálu, který na chirurgické služby navazuje, přičemž dojde k úsporám mzdových prostředků z titulu úspor pracovního fondu“ vysvětloval záměr vedení nemocnice její finanční ředitel Petr David. Změny by se měly týkat zkrácení ordinační doby ze sedmi na pět dní. O víkendech již chirurgická ambulance ve Vimperku fungovat nebude. Ordinační doba bude navíc kratší i v jednotlivých dnech týdnu, nebude končit sedmnáctou hodinou jako doposud, ale o hodinu dříve. „Chápu, že i některým našim klientům to může způsobit komplikace, ale opravdu, o víkendu chodilo tak málo pacientů, že to bylo finančně neúnosné,“ pokračoval dále Petr David s tím, že ke konečnému rozhodnutí přispěl výraznou měrou ještě jeden fakt. „Lékaři samozřejmě apelovali na to, že především v letní sezoně je důležité, abychom se o pacienty starali i o víkendech, když si potom ale lékaři brali právě v tyto letní dny dovolenou, musím bohužel konstatovat, že pacienti v ten moment nebyli na prvním místě a jen to potvrzuje fakt , že ambulance není v těchto dnech vytížená. A je pravda, že ke konečnému rozhodnutí jsme přistoupili na základě těchto faktů,“ doplnil finanční ředitel s tím, že i nadále bude samozřejmě na pořadu dne jednání s městem, které krok nemocnice nehodnotí s nadšením. Plánovaná změna ordinační doby na chirurgické ambulanci ve vimperské nemocnici se vedení města nelíbí. I když byly změny s městem projednávány, nová ordinační doba, která začne platit již od zítřka, by nakonec nemusela být trvalá. „O úpravě provozu uvažuje vedení nemocnice již od jara letošního roku a nové podmínky by měly začít platit tento týden. Samozřejmě se nám nová ordinační doba nelíbí, i když chápeme, že si změny vyžádaly ekonomické důvody,“ komentovala novou podobu ordinačních hodin chirurgické ambulance vimperská místostarostka Jaroslava Martanová, která je zároveň členkou dozorčí rady nemocnice, s tím, že se bude snažit o to, aby nová podoba ordinačních hodin nakonec vypadala jinak. „Na září máme naplánovány tři termíny dozorčí rady, nevím tedy, kdy se zasedání uskuteční. V současné době shromažďujeme důležité podklady, musíme se zaměřit na to, jak se v podobné situaci postupuje v jiných nemocnicích a uvidíme, zda bude možné ještě něco změnit,“ doplnila ještě Jaroslava Martanová. Již od zítřka by tedy chirurgická ambulance ve Vimperku měla fungovat pouze od pondělí do pátku od sedmé hodiny ráno do čtvrté odpoledne. O víkendech by mohla být v provozu jen v letní sezoně, ale jen dvanáct hodin za oba dva dny. Změny platí do odvolání.