Vimperk – Třetí muž za půl roku stojí v čele Městské policie ve Vimperku. Na základě pondělního rozhodnutí zastupitelstva je řízením chodu městské policie pověřen Daniel Ziemba. Dočasné pověření tak přestává platit pro Bohuslava Rubeše, který řídil městskou policii od května, kdy zastupitelé odvolali z funkce Pavla Duba.

Pavel Dub. | Foto: Foto/Miroslav Fuchs



Již minulý týden Deníku potvrdil starosta Vimperka Bohumil Petrášek, že radě předložil pověřený vrchní strážník svou rezignaci ke konci října. Současně Petrášek uvedl, že se shodli na případném nástupci. Tím byl navržen výše zmíněný strážník Daniel Ziemba.

Původně navržený tajný způsob hlasování nebyl přijat, takže nakonec byl Ziemba dočasně pověřen řízením městské policie všemi patnácti přítomnými zastupiteli veřejnou volbou. Přesto se části zastupitelů nelíbilo prodlužování výběru a jmenování nového vrchního strážníka.

Již v únoru předložil starosta Bohumil Petrášek zastupitelům návrh na odvolání tehdejšího vrchního strážníka Pavla Duba. Nezískal však potřebnou většinu.

V květnu svůj návrh zopakoval a zastupitelé jej schválili. Současně pověřili dočasným řízením Bohuslava Rubeše a zmocnili vedení radnice vypsáním výběrového řízení na nového vrchního strážníka. To bylo vyhlášeno v červnu. Na začátku července bylo přihlášeno devět zájemců, šest z nich bylo vyzváno k předložení koncepce řízení a chodu Městské policie ve Vimperku, ale jen čtyři na výzvu reagovali.

Ti pak absolvovali osobní pohovory s výběrovou komisí i psychotesty. Právě psychotesty naznačily, že u všech čtyř zájemců existují určitá rizika. Koncem září předložil písemně svou rezignaci pověřený vrchní strážník Bohuslav Rubeš a nejnověji 17. října byl novým dočasným vrchním strážníkem jmenován Daniel Ziemba.

Podle starosty Petráška by měla do konce listopadu výběrová komise rozhodnout, jaký bude další postup při výběru nového vrchního strážníka. „Do té doby bychom měli mít k dispozici veškeré důležité informace, na základě kterých se komise rozhodne,“ potvrdil starosta Petrášek. Ohradil se přitom k připomínce, že by výběrové řízení trvalo zbytečně dlouho. Dříve však připustil, že ani po listopadovém termínu nemusí být jasné, kdo bude do funkce vrchního strážníka jmenován.

V naprosto ideálním případě by Daniel Ziemba řídil městské strážníky do prosincového zasedání zastupitelů, kteří by v případě, že výběrová komise vybere uchazeče na funkci z řad městských strážníků, mohl předat řízení prakticky ze dne na den. Pokud by se výběrová komise přiklonila k názoru, že zastupitelům nabídnou ke jmenování některého ze tří zbylých uchazečů a zastupitelé jejich výběr schválili, musel by nový vrchní strážník nejprve absolvovat povinný kurz strážníka. Ten ale může provést specializovaná firma nejdříve v únoru příštího roku. Možné je i to, že výběrová komise zruší výběrové řízení a buď vypíše nové, nebo navrhne jiného kandidáta. Ve výsledku bude o jménu nového vrchního strážníka rozhodovat zastupitelstvo města.