Prachatice – Překvapení jako hrom zažil nedávno kolega Míra. Zaparkoval si svou, dalo by se říci stařičkou, ale celkem obstojně vypadající, Škodu Felicii v modré barvě nedaleko kanceláře. Přesněji v ulici Kasárenská. Na tom by nebylo nic divného, protože podobně si zaberou volné místo jen pár desítek metrů od centra stovky lidí.

STK nás ještě nerozdělila. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Na vzhled Míra zrovna nedbá, tedy alespoň ne tak, že by škodověnku leštil jak o závod. Ale že by zrovna připomínala vrak nebo něco, co by patřilo do sběrných surovin za prachatické koleje, to se také říci nedá.

Nějaký vtipálek zřejmě nabyl jiného názoru, a protože felicie stála opuštěná na jednom místě bez pohybu celý den, nutno podotknout, že se tak nestává vůbec často, vybral si jí k uskutečnění laciného kousku. Když totiž Míra k autu přišel, bouchly mu na pátých dveřích do očí červená asi pěticentimetrová písmenka: „Zůstaneme spolu dokud nás STK nerozdělí!“

On mi to tam někdo nastříkal sprejem,“ hlásil Míra pohoršeně do telefonního sluchátka. Neznámý dobrák byl ale chytřejší než jsme si mohli vůbec myslet. Sprejerství je totiž trestný čin, ať je škoda jakákoliv. Jenže písmenka nebyla nastříkaná. Dotyčný je zřejmě znalý věci. Písmenka byla samolepicí. Škoda žádná. A tak nutno podotknout, že jako fór dobrý!