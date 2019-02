Vitějovice – Stodola trvale neobydlené zemědělské usedlosti v noci na včerejšek téměř lehla popelem. Před pondělní půlnocí ji s největší pravděpodobností někdo zapálil.

Na Vitějovicku vzplál požár podeváté za dva roky. | Foto: Deník/Miluše Reindlová

Úmyslné zapálení je podle tiskové mluvčí prachatického policejního ředitelství Martiny Joklové jednou z pravděpodobných příčin ohně ve Vitějovicích, alespoň podle prvních výsledků vyšetřovatele hasičů. „Za poslední dva roky tam evidujeme devět úmyslně založených požárů,“ upřesnila Joklová a dodala, že škoda při požárech se do této chvíle vyšplhala na minimálně dva a půl milionu korun. Při včerejším desátém požáru je škoda asi čtyři sta tisíc korun, a to jak na budově samotné, tak i na zařízení a uskladněném dřevu.

Krátce před půlnocí na místo přijeli profesionální hasiči z Prachatic. To už byl ale podle slov mluvčí hasičů Venduly Matějů objekt v plamenech. „Oheň se jim povedlo dostat pod kontrolu až po příjezdu dobrovolných jednotek z Vitějovic a Strunkovic nad Blanicí,“ uvedla Matějů. Rychlým zásahem se proto podařilo zachránit obytnou část usedlosti. „Teprve před čtvrtou hodinou ráno se povedlo požár zcela zlikvidovat,“ zkonstatovala mluvčí hasičů. Hasiči a policisté se k usedlosti vrátili včera odpoledne. „Musejí znovu ohledat místo činu a určit přesné příčiny požáru. Povolán bude pes speciálně vycvičený na hledání akcelerantů hoření,“ potvrdila Joklová.

Po osmi měsících se zase vrátil mezi obyvatele nedalekých Vitějovic strach. Právě v noci na včerejšek opět udeřil neznámý žhář. Podpálil stodolu neobývané zemědělské usedlosti.

Za poslední dva roky to je už podesáté a naposledy to bylo v květnu loňského roku. Deníku to potvrdila prachatická policejní mluvčí Martina Joklová. „Policie případy prověřovala v pěti případech jako trestné činy a ve čtyřech případech jako přestupky. Většinou se jednalo o požáry neobývaných zemědělských usedlostí, nebo požáry palivového dříví, které se nacházelo poblíž neobývaných objektů,“ dodala.

Kolem jedné hodiny v noci na včerejšek zaregistroval podivný ruch v obci také vitějovický starosta Josef Študlar. „Kolem domu projela hasičská vozidla. Bylo mi hned jasné, že se zase něco děje,“ řekl Josef Študlar, který vzpomněl, že oheň zpočátku plál ve včelínech či hromadách dřeva.

„Tentokrát ale shořela stodola. Nikomu se naštěstí nic nestalo, možná na tom ale bude mít svůj podíl fakt, že tam zatím nikdo trvale nebydlí,“ myslí si. O příčinách a následném vyšetřování ale ani on nechtěl mluvit. Podle jeho informací policisté prošetřují několik verzí.

Velitel sboru dobrovolných hasičů Jan Jiraň potvrdil, že v loňském roce vyjížděli ve Vitějovicích a jejich okolí k požáru třikrát. „V roce 2010 dokonce šestkrát,“ ujistil Jiraň. Doplnil, že hlášení o požáru dostali dobrovolní hasiči asi půl hodiny před půlnocí. „Na stejné místo jsme tentokrát jeli potřetí. Jako první hořela obytná část, pak oheň sebral maštale a teď napotřetí to byla stodola,“ upřesnil.

Místní obyvatelé se ale i tak bojí o svůj majetek. O požárech raději nechtějí mluvit. Myslí si, že by to mohl být někdo z místních. Majitel usedlosti, která vzplála v noci na včerejšek, redaktory z místa požáru se zlou vykázal.

Loni v lednu lehla popelem bývalá sušička cihel v nedaleké Osuli, velitel zásahu tehdy rozhodl nechat objekt zcela vyhořet. Mezi lidmi se už tenkrát povídalo, že oheň bude znovu, až sleze sníh. Aby prý žháře neprozradily stopy. A to se také stalo. V květnu vzaly plameny střechu usedlosti nad obcí.

O tom, zda spolu požáry ve Vitějovicích a okolní Osuli souvisejí, ale policie zatím mlčí.

Některé požáry ve Vitějovicích

rok 2009:

červen – Vzplála hranice palivového dříví pod dřevěným přístřeškem

rok 2010:

květen – pokus o zapálení hranice palivového dříví

září – požár devíti kusů balíků sena a krycí plachty , hasiči vyjížděli krátce před čtvrtou hodinou ráno, škoda byla odhadnuta na nejméně pět tisíc korun

říjen – hořelo palivové dříví v objektu bývalého zemědělského družstva

listopad – nejméně na čtyřech místech založil 19. listopadu požár neznámý žhář ve Vitějovicích. Hořela zemědělská usedlost v těsné blízkosti obce Vitějovice. Hasiči dostali oznámení okolo páté hodiny ráno. Škoda, kterou oheň způsobil, dosáhla zhruba dvou milionů korun. Pachatel tehdy vnikl do objektu a zapálil ho na nejméně čtyřech místech

rok 2011:

leden – hořel přístřešek v prostoru bývalé cihelny

duben – hořela opět stodola hospodářské usedlosti

květen – V noci z pátku na sobotu 22. května založil zatím neznámý pachatel požár v půdním prostoru neobývané zemědělské usedlosti ve Vitějovicích. Požárem byla zničena střecha a stáje objektu

rok 2012

leden – v noci na 3. ledna opět hořela stodola hospodářské usedlosti. Škodu policisté odhadují na čtyři sta tisíc korun. Jednou z možných příčin požáru je úmyslné zapálení. Případ je v šetření.