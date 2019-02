Vimperští navýšili nabídku za bývalou lesnickou školu

Vimperk – Čtvrteční zastupitelstvo města se rozhodlo pokračovat v záměru získat areál bývalé lesnické školy od jejího majitele, kterým je stále ještě Jihočeský kraj.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Ten jako vyvolávací cenu za komplex budov stanovil sedm milionů korun, stejnou částku mu také město před nedávnem nabídlo. Nyní muselo zastupitelstvo schválit navýšení nabízené částky, aby byla nabídka konkurenceschopná. Záměr získat bývalý areál lesnické školy totiž kromě města projevily ještě další subjekty. „Protože jsme se rozhodli v soutěži pokračovat a naším záměrem je komplex opravdu získat, navýšili jsme naši nabídku. Původně schválených sedm milionů by totiž v konkurenci ostatních zřejmě neobstálo. Nyní jsme částku zvýšili. Zastupitelstvo odsouhlasilo částku osm milionů osm set tisíc korun,“ sdělil vimperský starosta Bohumil Petrášek. Podle něho by se o prodeji budov mohlo rozhodnout na dalším zasedání krajského zastupitelstva, které je naplánováno zhruba na polovinu září. Podle starostových informací mají o koupi komplexu zájem ještě další čtyři soukromé firmy. Jaké částky ale tyto firmy nabízejí, vědí jen krajští zastupitelé. „Žádné další informace o tom nemáme, kraj je ani poskytovat nemůže. Částku jsme ale navýšili a doufáme, že kraj prodá komplex nám, přičemž by mohl zohlednit zájem města jakožto svého blízkého a dlouhodobého partnera,“ uvažoval Bohumil Petrášek a prozradil, že Vimperští už také vědí, jak by chtěli budovy v areálu využít v případě, že by kraj komplex městu prodal. „Do historické budovy bychom rádi přestěhovali knihovnu, v patře nad ní by potom mohly být učebny k pronájmu, například pro různá školení, jsou to totiž učebny. V novém internátě bychom potom chtěli vybudovat šest malometrážních bytů, jeden nadstandardní byt je potom v podkroví. Tam bydlel dříve ředitel školy. Starý internát by měl být také přestavěn na bytové jednotky, tam ale ještě hledáme partnera, který by s námi spolupracoval,“ upřesnil záměry města starosta.

