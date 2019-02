Prachaticko – Poplatníci daně, jimž vznikla povinnost na zdaňovací období roku 2012 přiznat daň z nemovitostí, jsou povinni podat přiznání k dani z nemovitostí do konce měsíce ledna.

Povinnost přiznat daň vzniká novým poplatníkům daně, kteří v průběhu roku 2011 nabyli svou první nemovitost – pozemek, stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor evidovaný katastrem nemovitostí, nebo si pronajali pozemek evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem či pozemek spravovaný např. Pozemkovým fondem.

Povinnost přiznat daň vzniká též stávajícím poplatníkům daně, pokud se změnily okolnosti rozhodující pro vyměření daně, například nabyli či pozbyli pozemek nebo jeho části, nemovitou stavbu, byt nebo nebytový prostor evidovaný katastrem nemovitostí, provedli přístavbu nebo nástavbu stávající stavby, nebo jim bylo vydáno stavební povolení či povolena realizace ohlášené stavby.

Provedením obnovy katastrálního operátu či pozemkové úpravy v průběhu roku 2011 obvykle vznikají vlastníkům pozemků nové parcely katastru. Těmito změnami dochází ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně a daň z nemovitostí je nutné na zdaňovací období roku 2012 přiznat.

Zpevněné plochy pozemku nově předmětem daně:

Povinnost přiznat daň vzniká i stávajícím poplatníkům daně, kteří nově zdaní tzv. zpevněné plochy pozemků, užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Vymezení zpevněné plochy pozemku jako předmětu daně z pozemků je změnou rozhodnou pro stanovení daně z nemovitostí a poplatník je povinen na zdaňovací období roku 2012 podat daňové přiznání, v němž tuto novou skutečnost zohlední.

Zpevněnou plochou pozemku je pozemek nebo jeho část, evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce.

Sazba daně u zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství činí 1,00 Kč, sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost 5,00 Kč za každý 1 m2.

Jestliže zpevněná plocha pozemku zabírá jen část pozemku, zbývající výměra pozemku, nezpevněná stavbou, se zdaňuje sazbou podle druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí, tj. pozemku ostatní plochy nebo zastavěné plochy a nádvoří se sazbou daně 0,20 Kč za 1 m2.

Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým podnikatelským činnostem a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým činnostem, použije se sazba daně 5,00 Kč za každý 1 m2.

Zpevněnou plochou pozemku se například stane pozemek se stavbou neveřejného parkoviště, užívaného v rámci podnikatelské činnosti vozidly firmy, případně jejích zaměstnanců. Pod zpevněné plochy pozemků lze podřadit také neveřejné účelové komunikace, skladové, manipulační a další zpevněné plochy, užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, pokud jsou takové plochy stavbou podle stavebního zákona.

V mnohých případech se bude jednat pouze o změnu zařazení dříve přiznaných zpevněných ploch z předmětu daně ze staveb do daně z pozemků beze změny jejich rozsahu. Poplatníkům by tak neměly vznikat potíže s vymezením výměry pozemků, která je zpevněna stavbou bez svislé nosné konstrukce.

Skutečnou výměru zpevněné plochy není třeba pro účely přiznání k dani deklarovat geometrickým zaměřením či znaleckým posudkem. Nemá-li poplatník k dispozici dokumentaci s uvedením těchto údajů, uvede v daňovém přiznání výměry zjištěné vlastním měřením.

Podrobnější informace lze získat na webových stránkách České daňové správy – http://cds.mfcr.cz v nabídce „Legislativa a metodika“ a „Informace, stanoviska a sdělení“ – „Daň z nemovitostí“.

Zpevněné plochy pozemků podléhají dani z pozemků pouze v případě, jsou-li užívány k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Pozemky s povrchem zpevněným stavbou u obytných nebo rodinných domů, které nejsou užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, i nadále podléhají zdanění beze změn ve druhu pozemku podle katastru nemovitostí.

Možnosti přiznání daně z nemovitosti:

Stávající poplatník může daň přiznat podáním řádného (úplného) daňového přiznání, v němž uvede všechny k dani přiznávané nemovitosti, nebo dílčího daňového přiznání, kde uvede jen nastalé změny a vyčíslí výši celkové daně na zdaňovací období roku 2012 (u dříve přiznaných nemovitostí musí upravit výši daně o případné změny sazeb daně, koeficientů, změny ceny půdy apod.).

Daň z nemovitostí se na zdaňovací období roku 2012 přiznává podle stavu k 1. lednu roku 2012.

Platné tiskopisy daňových přiznání na rok 2012 s označením MFin 5450 – vzor č. 12 jsou, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, k dispozici na všech finančních úřadech. V elektronické podobě jsou veškeré tiskopisy k dispozici na webových stránkách České daňové správy – http://cds.mfcr.cz v nabídce Daňové tiskopisy.

Řádné přiznání k dani z nemovitostí lze též podat elektronicky v aplikaci „Daňový portál“ – http://eds.mfcr.cz . Pomocí této aplikace lze též zpracovat a vytisknout daňové přiznání, které lze v písemné podobě podat finančnímu úřadu. Databáze aplikace obsahuje veškeré potřebné údaje pro vyplnění přiznání s údaji přiřazenými ke konkrétním obcím a katastrálním územím v rozsahu celé České republiky.

Pokud poplatník přestal v územní působnosti finančního úřadu vlastnit veškerý nemovitý majetek, případně skončil nájem nemovitostí, tzn. přestal být poplatníkem daně z nemovitostí, postačí formou písemného oznámení sdělit tuto skutečnost finančnímu úřadu též nejpozději do 31. ledna 2012.

Za pozdní přiznání daně pokuta:

Poplatníkům daně, jimž vznikla k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012 povinnost podat daňové přiznání, kteří daňové přiznání podají pozdě, případně daň nepřiznají vůbec, musí finanční úřad ze zákona uložit pokutu v minimální výši 500 Kč.

Změny bez povinnosti přiznat daň:

Pouhé změny výpočtových koeficientů nebo změnu základní průměrné ceny zemědělských pozemků v katastrálním území zohlední finanční úřad při stanovení daně na rok 2012 sám. Stejný postup uplatní i u dosud osvobozených nemovitostí, u nichž uplynulo osvobození od daně. Poplatníkovi v takových případech nevzniká povinnost podat daňové přiznání.

Placení daně z nemovitosti:

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do čtvrtka 31. května 2012.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2012, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2012. Daň lze zaplatit najednou do 31. května 2012, zemědělci do 31. srpna 2012.

Na úhradu daně z nemovitostí zašlou finanční úřady před termínem splatnosti poplatníkům složenku typu A s alonží, na které bude uvedena výše stanovené daně na rok 2012 a vyčíslen případný nedoplatek či přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období (roku 2011). Zaplacení složenky typu A je na poště zpoplatněno podle platného poštovního tarifu. Daň lze též zaplatit bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně finančního úřadu v jeho pokladních hodinách.