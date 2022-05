Paní Turková téměř denně píše, co udělá nejen ji, ale okolí radost. Jsou to přání, myšlenky, dopisy, básničky pro blízké, přátele, sousedy, návštěvy… Její dílo je ke čtení na bezmála na třiceti panelech v prostorech společnosti KreBul, v Prachatice od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin.