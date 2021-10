Občané, kteří z vážných důvodů nemohli využít hlasování ani na drive-inu, mohou nejpozději dnes telefonicky na čísle 386 720 156 požádat o možnost volit v pá᠆tek nebo v sobotu z domova do zvláštní přenosné volební schránky.

Drive-in stanoviště se otevřelo také v Písku. Volební účast ale ovlivnilo deštivé počasí. K vojenskému stanu v areálu silničářů ve Vrcovické ulici dorazili do středeční čtrnácté hodiny pouze čtyři voliči, kteří měli nařízenou karanténu nebo izolaci kvůli onemocnění covid-19.

Podobně jako při loňských krajských a senátních volbách po stažení okénka automobilu prokázali volební komisi v ochranných oblecích svou totožnost a potvrzení o karanténě či izolaci a dostali hlasovací obálku a lístky, které pak po úpravě vhazovali do volební urny.

Stanový přístřešek opět vyrostl v areálu Správy a údržby silnic v Čes᠆kém Krumlově. K němu naváděly směrovky občany v autech, kteří chtějí volit do Poslanecké sněmovny, ale v tom, aby mohli přijít k volbám v pátek a sobotu, jim brání izolace v karanténě a infekce koronavirem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.