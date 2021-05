„Developerská firma proto jedná se soukromým majitelem o koupi pozemku na Stögrově huti, už jsou domluvení i na ceně. Pozemek je ale v tuto chvíli zanesen v územním plánu jako plocha po bydlení,“ řekl starosta.

Volary už pět let pracují na novém územním plánu, a ten už se změnou užívání lokality na Stögrově Huti počítá. „V tuto chvíli do něj zapracováváme požadavky z veřejného projednání,“ popsal volarský starosta s tím, že nedokáže odhadnout, kdy bude nový územní plán odsouhlasen. Mohou to být klidně dva roky. „Ve chvíli, kdy dořešíme územní plán a bude dál trvat zájem developera, dalšímu supermarketu se určitě bránit nebudeme,“ upřesnil.

Každopádně stávající developerská společnost Grelio Commerce, která staví supermarket v areálu kasáren zároveň zvažuje stavbu dalšího marketu právě tam. „Se zástupcem společnosti jsme jednali, chtějí odkoupit ještě další pozemek. Tam by mělo být oblečení. Více budeme vědět v příštím týdnu,“ řekl volarský starosta.

Součástí volarského Penny Marketu bude podle slov Víta Pavlíka prodejna Pepco a zároveň společnost vede jednání s firmou na chovatelské potřeby, která má podle posledních informací nahradit prodejnu s drogerií, jejíž majitel od úmyslu pronajmout si prodejní prostory v Penny Marketu ustoupil.

Spolupráce se společností Grelio Commerce a městem Volary bude mít ještě jednu výhodu. Firma investuje tři miliony korun do dopravní infrastruktury ve městě. Jednou z možností je vybudování pump trackového hřiště u Základní školy ve Volarech. To podle projektu vyjde a jeho součástí bude také protihluková stěna. Pro zbylý jeden milion korun zástupci města ještě hledají využití, ale s největší pravděpodobností to budou komunikace v areálu kasáren, kde nový obchodní dům vzniká.