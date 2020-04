Minimálně dvanáct a maximálně devatenáct pacientů se vystřídalo na interním oddělení prachatické nemocnice v době (od čtvrtka do pondělí, pozn. aut.), kdy tam byla hospitalizována pacientka pozitivní na COVID-19. Deníku to potvrdil Michal Čarvaš, ředitel nemocnice v Prachaticích. „Žádný pacient se s nakaženou ženou, která nám zatajila kontakt s pozitivní osobou, nesetkal. Veškerý personál dodržel a dodržuje nařízená opatření a při ošetřování pacientů měli ochranné pomůcky,“ vysvětlil ředitel prachatické nemocnice s tím, že koronavir má nějakou inkubační dobu, a tak s největší pravděpodobností k přenosu nedošlo. „Pacienty sledujeme a podle situace budeme také testovat,“ řekl ředitel nemocnice.

První výsledky testů u personálu prachatické nemocnice, který ošetřoval pozitivně testovanou pacientku, už má Michal Čarvaš k dispozici. „Zatím všechny byly negativní. Postupně testujeme celý lékařský tým, který je momentálně v karanténě,“ ujistil. Kontrolní testy po dalších pěti dnech u prvních testovaných lékařů a sester začnou na konci tohoto týdne. „Poté, co i tyto testy budou negativní, budou lékaři a sestry opět povoláni do služeb,“ dodal Michal Čarvaš. Nemá cenu testovat okamžitě ale až po asi pěti dnech od možného kontaktu s nakaženým. Tak jako tak je jeden celý tým v domácí izolaci nejméně deset dnů.

Oddělení nemocnice dezinfikovala a do služby povolala druhý tým. Už v začátcích pandemie koronaviru totiž nemocnice rozdělila zdravotníky na dvě skupiny tak, aby se ve službách nemohly potkat. "Okamžitě po odhalení nákazy jsme jeden tým poslali do karantény a povolali tým B," upřesnil Michal Čarvaš, který ve středu (1. dubna, pozn. aut.) dopoledne vyzvedl na kraji ochranné pomůcky a dezinfekci. "Sto litrů dezinfekce nám vydrží zhruba na týden," upřesnil.

V Nemocnici Prachatice pracuje na čtyři stovky lidí, z toho je šedesát lékařů, zbytek jsou zdravotní sestry, sanitáři či uklízečky a další lidé. V tuto chvíli si podle ředitele Michala Čarvaše nemocnice vystačí s personálem, který má k dispozici. "Pokud by se ale takový případ opakoval, nebudeme mít lidi," potvrdil s tím, že by následně byl nucen některá z oddělení úplně uzavřít. Neměl by totiž koho povolat do služeb.

Obě pacientky, které byly hospitalizovány v nemocnici v Prachaticích, byly převezeny na infekční oddělení českobudějovické nemocnice. První z žen byla v Prachaticích hospitalizována ve čtvrtek 26. března a zatajila kontakt s pozitivně testovanou osobou. Druhá byla přijata do prachatické nemocnice v pondělí 30. března s průjmovým onemocněním, také u ní byl test na COVID-19 pozitivní. Nedlouho potom se ale zjistilo, že obě ženy jsou ze stejné vesnice a navštěvovaly se. Jejich kontakty v tuto chvíli prověřuje krajská hygienická stanice. Další informace zjišťujeme.

Od minulého týdne je v prachatické nemocnici také zřízeno odběrové místo vzorků pro zjištění nového typu koronaviru. Lidé se tam dostanou na doporučení praktického lékaře nebo hygieniků. "Denně odebíráme mezi dvaceti a třiceti vzorky, včera (v úterý 31. března, pozn. aut.), to bylo dvacet sedm vzorků," uvedl ředitel prachatické nemocnice. Vzorky následně nemocniční sanitka odváží jednou či dvakrát denně do laboratoře nemocnice ve Strakonicích, kde jsou vyhodnocovány.