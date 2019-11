První sníh nevydržel

Na mínus deset stupňů Celsia klesla včera ráno teplota například v Blažejovicích. „O víkendu jsem byla na východě Čech, tam měli lidé muškáty v oknech. V pondělí ráno jsem se doma probudila do mínus deseti,“ potvrdila Deníku Jana Stejkozová z Blažejovic.

Do Volar přijel Martin s Bělouškem o dva dny dřív. Bílá peřina to bylo probuzení do dnešního rána. | Foto: Ladislav Beran