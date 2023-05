Počasí v sobotu 13. května ráno bylo uplakané, z okna v Prachaticích nebyl vidět vrchol Libína, byl schovaný v hustých mracích. Zahájení plavební sezony na Schwarzenberském plavebním kanálu byl ale naplánovaný a tak se plavební ředitel Hynek Hladík musel přesunout na Jelení Vrchy u Nové Pece. "Kdybych se měl vsadit, jak program dne dopadne, asi bych se, bohužel, vsadil, že asi ne dobře. Za vlhka, za deště nejde hrát, houslím ani ostatním hudebním nástrojům kapely Libín-S Prachatice vlhko nesvědčí," řekl Hynek Hladík hned na úvod popisování sobotního zahájení plavební sezony s tím, že: "Na druhé straně, na vlastní plavení bude vody dost!"

Zahájení sezony na Schwarzenberském plavebním kanále. | Foto: Hynek Hladík

Hynek Hladík průběh zahájení 26. novobobé sezoy na Schwarzenberském plavebním kanále popsal. Skoro celou cestu do Volar bylo třeba jet se zapnutými stěrači. Na Rozvodí, když se silnice sklopí do volarské kotliny se obvykle objeví hraniční hřeben, v sobotu byl ale v mracích, zahájení plavební sezóny má být na severním úbočí Plechého. Stále nic optimistického!

Krátkou zastávku jsem si udělal v Březové aleji u Volar. Neprší, nemží, jistá naděje tu je, ale Jelení Vrchy jsou skoro 870 m vysoko, budou asi v mracích. Projel jsem Novou Pecí, vydal jsem se po silničce na Jelení Vrchy. Asi tři kilometry za Novou Pecí se v údolí Jezerního potoka ukázalo rozsáhlé jezero vzniklé díky práci vodního stavitele bobra. Hraniční hřeben je stále v mracích. Silnička na Jelení Vrchy je suchá, tady v posledních hodinách nepršelo, ani nemžilo. Třeba všechno dopadne dobře.

Čechům i Rakušanům to ladí

Už jsem skoro v cíli na Jeleních Vrších. V místech, kde byly skoro 200 let podle silničky domy, kvetou třešně. Na křižovatce na Jeleních Vrších už je „rozbalený“ stánek Libín-S Prachatice, několik lidí popíjí své nejspíš první dnešní pivo. Neprší, nemrholí, ale ty mraky mají ošklivou barvu, může to přijít každou chvíli. O půl jedenácté přijíždejí dvě rakouská auta – Gotthard Wagner, s ním u Schwarzenberského plavebního kanálu spolupracujeme zhruba 25 let. Běžně je Gotthard nedochvilný, dnes dorazil asi o třicet minut dřív než bylo domluveno. Těsně po dvanácté se muzikanti folklorního souboru Libín-S Prachatice sešli s Gotthardem na krátké zkoušce. „Vy zahrajte českou polku, já se přidám,“ řekl s houslemi v rukou Gotthard a dodal: „Potom já zahraji rakouský valčík, přidáte se vy!“ „Budeme hrát Doudlebskou,“ odpověděla primáška Helena. Doudlebskou polku v Rakousku znají jako Kreuzpolka, tedy křížovou polku, jen se hraje o hodně pomaleji.

O půl jedné začínal program. Uvedl jej Hynek Hladík, plavební ředitel, po něm všechny přivítal i starosta obce Nová Pec, který bydlí vedle kanálu na Jeleních Vrších. Pozvali na pódium Gottharda Wagnera, který nejen, že je dobrým houslistou, ale také představitelem rakouské kulturní iniciativy Sunnseitn. Ta stála v závěru devadesátých let za projektem Kulturní osa plavební kanál, v rámci kterého „vyrostla“ podél plavebního kanálu a v jeho blízkosti, v Čechách i v Rakousku, celá řada moderních skulptur, poslední z řady byla socha prachatického sochaře Davida Svobody Strážce – Wächter. Stojí na pozemku obce v místě odbočení Želnavského smyku od Schwarzenberského plavebního kanálu. Je však majetkem Sunnseitn. Sunnseitn ji pronajmul obci Nová Pec. V té době byl starostou Nové Pece Jan Jelen, plavební kanál vede přes Jelení Vrchy. Aby těch jelenů nebylo málo, navrhl Wagner obci roční nájemné ve výši jednoho jeleního parohového knoflíku. Do letošního roku se Gotthardova sbírka rozrostla na 21 knoflíků a broží různé velikosti.

Skulptura Strážce každý rok za knoflík

Letošní nájemné – knoflík a dvě ozdoby na klopy mysliveckého saka. Po ceremoniálu předání nájemného na pódium nastoupily společně folklorní soubor Libín-S Prachatice a dětský folklorní soubor Libíňáček, aby uvedly setkání s folklorem vstupním tancem Bavorov. Oba soubory vystupují na stejnou hudbu, pro tento účel se kapely bez zkoušek spojily, každý však má svoji choreografii. Soubory tedy netančily spolu, ale vedle sebe. Další půlhodina programu byla věnována Gotthardovi. Ten k sobě nejdřív pozval Martina Hrbka, už ne jako starostu, ale jako muzikanta. Aby byl program ještě pestřejší, k této dvojici přišli i muzikanti kapely Libín-S Prachatice. Došlo na Doudlebskou polku. Na pódium postupně nastoupili tanečníci Libín-S Prachatice, potom i tanečnice z Libíňáčku. Mezinárodní obsazení pódia bylo vystřídáno dětským folklorním souborem, převážně dívčím, dva chlapci jsou v kapele. Děvčata ve slušivých modrotiskových krojích s bílými halenkami a bílými zástěrami, červenými punčochami. Snad všechna děvčata copatá.

Diváci, kteří byli dosud u pódia se posunuli o několik desítek metrů ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu. Byli tam i další turisté, kteří přišli hlavně na plavení. Tady měl hlavní slovo plavební ředitel Hynek Hladík. Vyprávěl o historii Schwarzenberského plavebního kanálu. Věděli jste, že v letošním roce uplyne 230 let od doby, kdy plavební kanál dospěl až do míst, kde je dnes osada Jelení Vrchy? Věděli jste, že tento kanál sloužil k plavení palivového dříví ze schwarzenberského panství Český Krumlov do císařského hlavního města Vídně? Proto tehdy byl nazýván plavební kanál Krumlovsko-vídeňský. Věděli, že v roce 1793 začala „zlatá doba“ plavení dlouhá téměř 100 let?

Plavení dřeva, štěpiny se vydaly na cestu

Ve čtvrt na tři byl vydán pokyn ke vhazování dřeva. Vhazovaly děti, budoucí plavečtí učni. Deset minut před půl čtvrtou proud vody unášel polena ke svému cíli. Když se malí plavci vraceli z plavení, čekal na ně plavební ředitel, aby je pasoval na plavecké učně, předal jim diplom, učebnici a placku plaveckého učně. Na lavičce před domem čp. 13 probírali Gotthard Wagner spolu s vrchním plavcem, který byl nějakou dobu starostou Nové Pece, různé jelení parohové knoflíky, které od roku 2002 převzal Gotthard od novopeckých starostů. Kolik bylo těch starostů za ty roky? Asi pět! Jelení parohové knoflíky ze sbírky Gottharda Wagnera. Všechny jsou nájemné za sochu Strážce

Na pódiu se chystal dětský folklorní soubor Libíňáček na své poslední dnešní vystoupení, vlastně i na jedno z posledních vystoupení v tomto složení. I v dětském souboru dojde ke střídání generací, řada ze členek a členů je v deváté třídě, odchází z Prachatic. Snad ale zůstanou folkloru věrní. S rozlučkovým tancem slavnost zahájení 26. novodobé plavební sezóny se přiblížila k závěru. Ještě plavební ředitel prohlásil 26. novodobou plavební sezónu za zahájenou.

Ve čtvrtek odjíždí malá skupinka plavců do bavorského Wolfratshausenu na čtyřdenní mezinárodní setkání plavců. Pozvánka na Den plný zážitků u plavebního kanálu.Zdroj: Hynek Hladík

Co nás v letošním roce čeká u Schwarzenberského plavebního kanálu? Na sobotu 20.05.2023 nachystali rakouští partneři u potoku Schrollenbach Den plný zážitků u plavebního kanálu, během kterého se hned třikrát bude plavit dřevo. Bližší informace na www.schw-kan.com.