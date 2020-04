V úterý 31. března v 17 hodin dostal první Jihočech s pozitivním testem na nový typ koronaviru po dlouhých týdnech skvělou zprávu. Stálo v ní: „Výsledek vyšetření SARS-CoV-2 je negativní.“

V té chvíli devětačtyřicetiletému Lheničákovi spadl obrovský kámen ze srdce a zprávu sdělil nejen Prachatickému deníku, ale také svým kamarádům a známým. „Mám obrovskou radost, ale ještě nejásám. Druhý kontrolní test bude následovat. Během dneška bych měl dostat termín pro sebe i mou rodinu, zřejmě už na čtvrtek,“ upřesnil včera. Jeho manželka i dcera jsou doposud bez příznaků nemoci. Jistotu ale budou mít až po testu. „Poté, co jsem se dozvěděl, že první test je negativní, jsme se krátce viděli, ale dokud nám to nepotvrdí druhý test, zůstalo u nás doma vše při starém,“ popisuje současný stav u nich doma Lheničák. Už se moc těší, až obě holky obejme. „A bouchneme šampaňské,“ plánuje. Po třech týdnech mezi čtyřmi stěnami se těší i na to, že si dojde sám nakoupit. „I když ještě jednou musím poděkovat přátelům za to, že se nám o nákupy starali,“ doplnil.

Na druhý kontrolní test pojedou všichni do Prachatic. Podle jeho slov tam mají odběrové místo skvěle připravené. „Je lepší než v Českých Budějovicích. Nemusel jsem ani ven z auta. Za pár minut jsem jel pryč,“ pochválil zvládnuté odběrové místo.