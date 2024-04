Vypadá to, že jaro už opravdu přijde a také zůstane. Prachatičtí motorkáři proto na sobotu 27. dubna chystají zahájení sezony 2024. První jarní je opět dovede na prachatické Velké náměstí. Musejí si na sezonu vypůjčit městský prapor od starosty.

První jarní Prachatice pořádá jako tradičně František Binka a jako tradičně se motorkáři začnou sjíždět v sobotu 27. dubna v poledne na prachatický „buzerák“, kde akce oficiálně odstartuje. „Kolem druhé hodiny plánujeme vyrazit na vyjížďku,“ upřesnil František Binka. První jarní kilometry ale budou směřovat na Velké náměstí, kde prachatický starosta Jan Bauer před radnicí zapůjčí motorkářům městský prapor. A co by to bylo za zahájení motosezony bez průjezdu Dolní branou. „Zahajujeme sezonu, tak projedeme Dolní bránou z Kostelního na Malé náměstí,“ dodal přesný údaj pořadatel.

První jarní vyjížďka pak bude směřovat z Dolní brány na kruháč u autobusového nádraží. Z Prachatic se motorkáři vydají na Těšovice, Husinec, Vlachovo Březí do Volyně. Odtud pak do Vimperka a zpět do Prachatic. Připravená trasa má zhruba sedmdesát kilometrů a motorkáři by ji měli zvládnout za zhruba hodinu a půl. Zdržet je ale může zastávka v některém z měst, kterým budou projíždět. Nic to nemění na tom, že první příznivci silných strojů mohou zpátky na „buzerák“ dorazit kolem čtvrté hodiny odpoledne. Tam bude program pokračovat při občerstvení, sdělování prvních dojmů z vyjížďky i poslechu reprodukované hudby.

Motorkářům v Prachaticích skončila sezona, vyrazili na poslední jízdu

Setkáním v areálu bývalých prachatických kasáren ale sobota pro motorkáře nekončí. V plánu totiž mají návštěvu koncertu Tří sester v prachatickém Kongresovém centru, který se koná v sobotu 27. dubna od 19 hodin. „Kolik nás bude vůbec nedokážu odhadnout. Vždy je to podle počasí, ale snad to letos vyjde,“ doufá František Binka a vzpomíná na roky, kdy v den První jarní napadlo několik centimetrů sněhu a na zahájení sezony dorazilo jen pár „skalních“. „Sníh jsme tu měli před několika dny, tak snad se počasí umoudří a my si První jarní užijeme,“ uzavřel.

