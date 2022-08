První divadlo v prachatickém letňáku: Třeštění ve dvou

Vůbec první divadelní představení v areálu nového Letního kina v Prachaticích se uskutečnilo ve středu odpoledne. I když šlo jen o zkoušku hry Eugena Ionesca „Třeštění ve dvou“ v podání Divadelního souboru R312, diváků se našlo hned několik desítek. Na jejich tvářích bylo znát, že taková odpoledne by mohla přinést prachatické kultuře nový „vítr do plachet“. Soubor R312 chystá premiéru hry na letošní říjen a Prachatičtí byli jedni z mála, kdo mohli vidět o co vlastně půjde.

První divadlo v prachatickém letňáku: Třeštění ve dvou | Video: Jana Vandlíčková