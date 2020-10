Volby na Prachaticku začaly.

Ihned po otevření volební místnosti v budově Městského úřadu ve Volarech v pátek 2. října krátce po druhé hodině odpoledne přišla zhruba desítka lidí. Volarské volební komise ve třech okrscích se nemusí obávat případné nákazy covid-19. Radnice totiž zajistila jejich bezpečnost dokonale. Komisaře a voliče dělí plexiskla. Stejně jako ve všech volebních místnostech na Prachaticku mají komisaři k dispozici dezinfekci, jednorázové roušky a rukavice.

Část okresu volí také nového senátora.

Starosta Kvildy volil jako třetí

Krátce před páteční druhou hodinou odpoledne předal kvildský starosta Václav Vostradovský volební místnost ve své kanceláři volební komisi. To už před dveřmi obecního úřadu stály dvě z místních žen Jaroslava Orságová a Marie Karabinová. Obě dámy mají v obci jasně dané pořadí. Paní Jaroslava volí první. "Je to tak už hezkou řádku let. Přednost nám dává i starosta. Ten jde na radu až jako třetí,” vyprávěla zvesela Jaroslava Orságová, která je sice rodačkou z Českých Budějovic, ale na Kvildě trvale žije už 29 let. “To já už od pětapadesátého,” upřesňuje Marie Karabinová. V tu chvíli už starosta Václav Vostradovský otevírá dveře do volební místnosti a vyzývá: "Tak první už může jít!” Hned poté, co odvolí on sám, už se tvoří před volební místností fronta asi pěti lidí. V prvních deseti minutách odvolilo sedm lidí. Dva z nich si vzali jen obálku na volby krajské. Tu senátní odmítli.

Ve Vimperku vyrazila část komise do léčebny dlouhodobě nemocných

Dva volební okrsky mají zázemí ve vimperské Základní škole TGM v parku. V jedničce je zapsaných 1065 voličů. V první hodině od voleb přišly už asi tři desítky lidí. "Asi jen dva z nich nechtěli volit do senátu," popsaly členky volební komise.

V době naší návštěvy seděly v komisi pouze tři z pěti členek, předsedkyně a zapisovatelka totiž vyrazily s přenosnou volební urnou do léčebny dlouhodobě nemocných.

Zdroj: Deník/ Jana Vandlíčková

"Nenudíme se, lidé chodí tak akorát, že nemáme žádné prostoje," popsaly dámy z komise. Na to, že musejí mít roušku, už si za dobu jejího nošení zvykly. Horší je to prý s rukavicemi, ty jsou dost nepohodlné a ruce v nich potí. "Všeho máme dostatek, kdykoliv si můžeme vzít nové," ujistily komisařky s tím, že také lidem, kteří náhodou přijdou k volbám bez roušky, tu jednorázovou poskytnou. Roušky i dezinfekce jsou připraveny před volební místností.

Zhruba pětina voličů na prachatickém gymnáziu již svůj hlas odevzdala

"Kolem půl sedmé večerní mělo v prachatickém okrsku 2 na Gymnáziu odvoleno dvaadvacet procent oprávněných voličů," informoval předseda volební komise František Bican. Ve vedlejším okresku číslo čtyři na tom byli o trochu lépe, tam mělo ve stejnou dobu odvoleno 25% oprávněných voličů.

Účast vyšší, než očekávali

V prachatickém volebním okrsku číslo 8 v Základní škole ve Vodňanské ulici mělo kolem osmé večer dovoleno 22 procent zapsaných voličů.

Zdroj: Deník/ Jana Vandlíčková

Komise si pochvalovala, že počet voličů je vyšší než očekávali.