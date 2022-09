V pátek 16. září ráno sice pršelo, ale poslední hodinu při pracovní výchově prvňáčků ze Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích už bylo přijatelné počasí pro splnění úkolu v úklidu okolí školy.

Školáci uklízeli kolem prodejny ve Vodňanské ulici. | Foto: Alena Bísková

Žáci I. A měli sběrné místo v prostoru okolí prodejny Jednota ve Vodňanské ulici. Celá třída už se nemohla dočkat, až se začne. Každý byl vyzbrojen rukavicemi a igelitovou taškou. Bylo příjemné teplo, kolem chodili lidé a mile se na malé sběrače usmívali. Podařilo se brzy vše obejít a vyčistit od všeho, co do tohoto místa nepatří. Papírky, sklo, zbytky od cigaret nebo sušenek, víčka od lahví. "Leckdo z dětí se podivil, co našel. Práce všechny bavila a po jejím skončení každý dostal list s poděkováním, a ti nejlepší i diplom," řekla třídní učitelka Alena Bísková.