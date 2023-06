Už dva týdny ohlášená oprava čtyři kilometry dlouhého úseku silnice I/4 nedaleko Strážného u hranic s Německem začíná ve středu 7. června. Uvedl to mluvčí českobudějovického Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.

Od pumpy na Houžné směrem na Hliniště budou silničáři pokládat vrstvu mikrokoberce. | Foto: Google maps

„Kryt vozovky v řešeném úseku je vyžilý a vykazuje povrchovou korozi s drobnou ztrátou mikro a makrotextury. Odfrézována bude pouze minimální část povrchu vozovky, na který bude následně pokládán nový dvojitý mikrokoberec. Ten zajistí prodloužení životnosti komunikace, ale také zlepšení jejích protismykových vlastností,“ zdůvodnil Adam Koloušek opravy.

Oprava vozovky potrvá zhruba měsíc, a to za částečné uzavírky silnice I/4, kdy bude provoz v místě prací veden kyvadlově. Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost VIALIT SOBĚSLAV za 10,8 mil. Kč bez DPH.

Svedení provozu do jednoho jízdního pruhu mohou řidiči očekávat v pracovní dny mezi sedmou a sedmnáctou hodinou. Pokládku koberce musí společnost Vialit provést nejdéle do 26. června. Neznamená to, že omezení bude po celou dobu, na kterou jihočeský Krajský úřad v Českých Budějovicích částečnou uzavírku povolil. „Pokládku mikrokoberce budeme provádět deset až dvanáct pracovních dní,“ vysvětlil Karel Chotovinský ze soběslavské společnosti Vialit. Uvedl, že provoz v době pokládky nikdy nebude zcela zastaven. Průjezd úsekem, kde se bude zrovna pracovat, zajistí odborně vyškolení zaměstnanci firmy. „Vždy ale bude silnice průjezdná bez omezení do sedmi ráno a od pěti odpoledne,“ upřesnil s tím, že novou vrstvu asfaltu bude firma pokládat po úsecích a bude po celé šířce vozovky.

Problematická místa na silnici budou navíc před pokládkou ještě vyspravena. Upozornil ale také na to, že ještě několik týdnů po pokládce mikrokoberce bude na silnici více nečistot, a proto tam musí být snížena maximální rychlost jízdy. „Častěji tam mohou od kol odlétávat drobné kamínky,“ upozorňuje řidiče a nabádá je k dodržení omezení rychlosti.