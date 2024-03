Kruté boje na Ukrajině pokračují už dva roky. Jako připomínku ruské agrese na Ukrajině prachatické gymnázium organizuje sbírku oblečení. Darované věci jsou určené pro ukrajinské vojáky a jejich blízké.

Sbírka oblečení pro Ukrajinu. | Foto: Gymnázium Prachatice

Sbírka oblečení pro Ukrajinu.Zdroj: Gymnázium PrachaticeSbírku oblečení organizují studenti a zaměstnanci Gymnázia v Prachaticích. Všechny získané věci poputují lidem na Ukrajině, kterých se nejvíce dotýká ruská agrese. Jana Vozábalová z kanceláře prachatického gymnázia uvedla, že sbírka mírně obnošeného nebo nového oblečení a hygienických potřeb je vyhlášena od 11. do 22. března.

„Ti, kdo by chtěli přispět, mohou věci přinést v těchto dnech do budovy gymnázia v čase od 7 do 17 hodin,“ upřesnila. Vhod přijde dětské oblečení, obuv a hygienické potřeby. Takové věci budou následně předány do center pečujících o děti-sirotky, které jsou často přivezeny bez náhradního oblečení, nebo do center pečujících o děti s psychickými potížemi a do dětských oddělení nemocnic. „Prosíme o dětské punčocháče, ponožky, body pro miminka, trička, mikiny, tepláčky, spodní prádlo, malé ručníky, mýdla, plenky, vlhčené ubrousky či desinfekci,“ vyjmenovala věci, které jsou pro děti na Ukrajině nejvíce potřeba.

Pánské oblečení jako tepláky, trička, mikiny nebo ponožky budou poskytnuty přímo vojákům na frontě. „Medici navíc prosí o nedobrané léky na bolest nebo antibiotika,“ dodala.