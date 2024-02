Řidiči na Prachaticku budou mít dnes asi zpoždění. Protestující zemědělci ze Strakonicka zhruba v půl deváté vyrazil směr hraniční přechod Strážný. K nim se budou postupně připojovat stroje z Prachaticka. Blokování hranic sice neplánují, ale minimálně při otáčení techniky k tomu dojde.

Zemědělci ze Strakonicka si dali ráno sraz na bývalém letišti v Přešťovicích. | Foto: Deník/Petr Škotko

Kolona se táhne už od Volar.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováProtestní jízda je naplánovaná zhruba do oběda. Ředitel prachatické pobočky agrární komory Petr Holub uvedl, že zemědělci z Prachaticka vyrazí směrem na hraniční přechod Strážný. Připraveny jsou dvě trasy. První z nich je Strakonice - Volyně - Vimperk - Kubova Huť - Horní Vltavice - Strážný. Druhá pak od Prachatic na Libínské Sedlo, Volary, Lenoru a Strážný. K této skupině by se měli přidat další strakoničtí zemědělci, a to ti, kteří přijedou od Vodňan. Je tak možné, že na hranice s Bavorskem dorazí až stovka strojů. Na přechodu Strážný se vozidla zastaví a sešikují se. „V jeden čas budou houkat a při otáčení techniky na chvilku zablokují průjezd,“ uvedli k plánovanému protestu zástupci jihočeské agrární komory.

Situaci sledujeme.

Na jihočeské silnice a hraniční přechody vyrazí traktory. Podívejte, kdy a kam.Zdroj: Deník/Miroslava Jindrová

Proč zemědělci protestují?

Zemědělci zemí střední a východní Evropy včetně Česka vyjíždějí ve čtvrtek k hranicím, kde se chystají protestovat proti agrární politice Evropské unice. Vadí jim zejména byrokratická zátěž a dopady Green Dealu (Zelené dohody pro Evropu). Protesty také upozorňují na bezcelní dovozy produktů z třetích zemí, kvůli kterým výrazně propadly ceny komodit.

Část českých zemědělců demonstrovala už v pondělí před ministerstvem zemědělství v Praze. Požadovali mimo jiné, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu. Od tohoto protestu se nicméně hlavní zemědělské organizace distancovaly.