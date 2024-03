/VIDEO/ Na zhruba hodinu a půl dnes dopoledne zablokovali zemědělci z Prachaticka, Strakonicka a Písecka průjezd hraničním přechodem Strážný.

Po hodině a půl zemědělci uvolnili silnici. | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Jihočeští zemědělci nesouhlasí s postojem české vlády a evropské komise. Zvolili si záměrně 20. březen, protože o den později zasedají premiéři vlád všech zemí Evropské unie a těm chtějí dát jasně najevo, že unie i stát zemědělcům „háží klacky pod traktory“.

Zemědělské techniky sice nebylo tolik, mnozí zemědělci pracují na poli, ale protest byl hlasitější tím, že hraniční přechod nebyl více než hodinu průjezdný. Přes cestu totiž stál traktor a neprojelo ani kolo. O dost víc bylo oproti únorovému protestu i policejních hlídek. Společně se zemědělci koordinovali průjezd několika aut. Nakonec vyjednali i rychlejší ukončení blokády hraničního přechodu ve Strážném. Nakonec zemědělci přechod zablokovali od 10 do 11.20 hodin. Ale i na konflikt málem došlo. Uzavřené hranice se nelíbily několika řidičům kamionů. „My za to můžeme, my obyčejní lidi?,“ rozčiloval se jeden z řidičů kamionů. Ač to chvíli vypadalo na parádní slovní přestřelku, chlapi se do sebe nejenže nepustili, ale raději si šli všichni po svém.

Řidičům kamionů se zablokované hranice nelíbí. Podívejte se!

Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková

Kolona z české strany hranice byla zhruba dva kilometry. „My jsme auta včas odkláněli jinými trasami,“ uvedla mluvčí prachatické policie Martina Joklová. Němečtí policisté nenechali kamiony ani na hraniční přechod dojet. O demonstraci věděli, a tak kamiony zastavili na odstavných plochách několik kilometrů před přechodem.

Nechtějí nejen obilí ze zemí mimo Evropskou unii, kde je logicky levnější, protože tyto země nemusejí dodržovat evropská ekologická nařízení. „Dovoz z nečlenských zemí chceme minimálně regulovat, například uvalením cla,“ uvedl předseda prachatické Agrární komory Petr Holub s tím, že takové obilí musejí zemědělci dostat mimo Evropu a s tím, musí pomoc unie. „Naštvanost zemědělců je veliká. Pokud se nedomluvíme, budou protesty pokračovat,“ dodal.

Proč farmáři protestují? Více ve videu!

Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková

Středeční akce je hlavně z iniciativy polských zemědělců, kteří už protestují už týden. Několik dní zpátky se přidala Francie. „Dnes jsme se přidali my, Německo, Holandsko, Belgie. Sounáležitost potvrdily země Visegrátské čtyřky i Pobaltí,“ uvedl. Jeho slova podpořili celkem hlasitě i další farmáři. „Pokud neustojíme tento rok, naše farmy skončí. A skončí tím i život na venkově,“ potvrdil Pavel Švejda.

Zemědělci u hraničního přechodu opět zdůraznili, že oni sami si ceny neurčují. Pokud se nic nestane budou demonstrovat dál. A nejen na hraničních přechodech, ale také v Praze před státními úřady. První možný termín, který připadá v úvahu je 7. duben.

Zablokovaný hraniční přechod