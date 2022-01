Vedení města oprášilo myšlenku rekonstruovat bývalou hasičkou zbrojnici na moderní knihovnické centrum v Prachaticích. To, že by mohla být knihovna v bývalé zbrojnici, město plánovalo už od roku 2012. Někdy listopadu stejného roku dokonce vznikla maketa, jak by mohla nová multifunkční knihovna v bývalé hasičské zbrojnici vypadat.