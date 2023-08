Ludmila Kozlová.Zdroj: Gratias TibiCena Gratias Tibi oceňuje mladé lidi, kteří aktivně mění okolní svět k lepšímu, a to ve třech věkových kategoriích: základní školy, střední školy a lidé do 30 let. Vítěze jednotlivých kategorií vybírá porota. Každoročně se ale uděluje také Cena veřejnosti, o jejímž vítězi rozhodnou lidé prostřednictvím online hlasování, které organizátoři spustí 28. srpna. „Letos jsme obdrželi 83 nominací, což je více než v předešlém roce. Máme z toho velkou radost především proto, že to značí neutuchající snahy mladých lidí měnit věci k lepšímu. Gratulujeme všem finalistům, ale zároveň moc děkujeme všem nominovaným projektům za to, že se nebojí brát věci do vlastních rukou,“ říká Linda Šilingerová, koordinátorka Ceny Gratias Tibi.