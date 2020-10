Zásady péče o Národní park Šumava (dále jen Zásady) jsou koncepčním odborným dokumentem ochrany přírody, které upřesňují, jakým způsobem lze dosáhnout dlouhodobých cílů národního parku a jeho poslání.

Ilustrační foto Šumava. | Foto: Deník / Lenka Pospíšilová

Od 22. září se k návrhu Zásad může vyjadřovat široká veřejnost. Lhůta pro podání připomínek je stanovena do 22.11.2020. Kvůli situaci s pandemií viru COVID-19 však Správa NP Šumava prodlužuje lhůtu, po kterou bude akceptovat a vypořádávat připomínky a to do 22. prosince letošního roku.