Profíci i amatéři poběží do vrchu, cíl je pod rozhlednou na Libíně

Do kalendáře sportovních akcí na Prachaticku se v sobotu 4. července po delší pauze vrátí běh do vrchu z Prachatic na Libín. Krátký, ale opravdu intenzivní, závod, který se do Prachatic vrací pod názvem XTERRA Běh do vrchu, lehce změnil trasu, ale monumentální cíl v podobě Libínské rozhledny zůstává.

Běh do vrchu z Prachatic na Libín se chystá už v sobotu 4. července. | Foto: Michal Piloušek