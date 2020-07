Rozhodovat o osudu Kralovy vily v Nádražní ulici budou ve středu prachatičtí zastupitelé. Podle informací Prachatického deníku je ve hře také možnost prodeje historického objektu a přilehlých pozemků. O vilu má totiž, stejně jako v loňském roce v květnu, zájem prachatický podnikatel Jan Melichar. Tehdy ale zastupitelé nesouhlasili s tím, že pokud by město vypsalo záměr vilu prodat, dalo by jasný signál, že nechce plánovanou přeložku silnice. Jan Melichar loni po jednání zastupitelů veřejně řekl, že o prodej požádá znovu. Slib nyní plní.

Zájem o pronájem Kralovy vily má podle předpokladů Spolek Živá vila, který budovu užíval před pěti roky. „Od našeho spolku přišla do výběrového řízení jediná nabídka. Roční nájemné jsme v ní navrhli deset tisíc korun bez daně,“ uvedla Barbora Koritenská, zástupkyně Spolku Živá vila. Ten se zároveň zaváže k tomu, že se o Kralovu vilu bude starat a udržovat ji. Podle plánu by se pak měly do Kralovy vily vrátit kulturní, společenské a vzdělávací akce, jako jsou koncerty, divadelní představení, výstavy, literární čtení a přednášky nejen pro obyvatele Prachatic a okolí.

O Kralově vile:



- Zastupitelé se sejdou ve středu 8. července ve 14 hodin v sále Národního domu.

- Diskuse o prodeji nebo pronájmu Kralovy vily v Prachaticích se podle programu uskuteční hned po zahájení.