Pro zimní stadion Prachatičtí zatím nemají ani místo

Zimní stadion má jistou šanci na to, aby mohl být i v Prachaticích. Potvrdil to starosta Martin Malý. Ten spolu s autorem návrhu postavit krytou lední halu ve městě Michalem Pilouškem navštívil dvě města, která halu podobnou té, co by mohla stát v Prachaticích, už mají.

Projekt na stavbu zimního stadionu je možné koupit komplet. Stačí najít místo, doprojektovat napojení a peníze na dofinancování. Do dvou let by mohly mít Prachatice místo pro zimní sporty pro veřejnost i amatérské sportovce. | Foto: Foto poskytl: Michal Piloušek

„Byli jsme v Turnově a Jičíně, abychom od tamních správců získali informace a zkušenosti s provozem,“ uvedl prachatický starosta, který přiznává, že zimní stadion ve městě chybí, ale z vlastních peněz město na stavbu město nemá. „Vyhodnocujeme možnosti, nápady z měst, které jsme navštívili, i jejich zkušenosti a zvažujeme místo, kde bychom halu mohli mít. Bude nutné upravit územní plán. Nic není rozhodnuto, zatím je vše ve stádiu vize. Zároveň také musíme mít představu o financování provozu takové haly,“ upřesnil Martin Malý. Uvedl, že velmi zdařilý je areál v Turnově, na který navazuje skate park a cyklistická dráha. Zimák v Prachaticích chybí, hledá se pro a proti. Podívejte, jak by mohl vypadat Přečíst článek › Prachatice by podle jeho slov potřebovaly spojit dva z typových projektů od hokejového svazu. S podporou dotace z Národní sportovní agentury je pak jistá šance ledovou plochu postavit. „O možnostech budeme dál diskutovat jak na Národní sportovní agentuře, tak mezi zastupiteli,“ říká starosta. Stavba zimního stadionu tak stále zůstává otevřená a pokud by se povedlo cizí peníze získat, město se stavbě bránit nebude.



e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátníe-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu